第 5000 家小米之家开业，小米渠道变革：“线下经营把手机当海鲜卖”

小米 4 月 3 日在沈阳大悦城举办了全国第 5000 家小米之家的开业仪式。谈及小米渠道战略的变革，小米中国区副总裁高自光表示：小米手机的线下经营是把手机当作海鲜来卖——我们要提高门店的周转效率，用更多的交付实现门店盈利。小米用新的高效率的线上线下一体化的全数字化的门店模型得到了一定规模的验证。

据小米介绍，沈阳小米之家展示了 3 月底发布的小米 MIX FOLD、小米 11 Pro、小米 11 Ultra 等高端旗舰手机以及小米新风空调、AX9000 路由器等智能家居产品，这些全新发布的产品在线下集中与沈阳消费者见面代表了小米对线下渠道和东北地区市场的重视。

此次开业的小米之家采用小米旗舰店设计师 TimKobe 推出的 “小米之家 2.0”设计理念将 “PLAY”概念的引入给店内空间的每一个元素注入活力，每个设计细节都在鼓励着互动、互联、和分享。小米把美好科技和每个人的生活连接在了一起，也把小米和沈阳的新老米粉连接在一起。

此外，沈阳小米之家还设置了小米课堂。在这里，小米展示了最新的 AIOT 串联系列。消费者可亲自动手参与产品互连，熟悉不同小米产品如何在 AIOT 生态系统中协同工作，深度感受小米的产品理念。丰富多样的小米产品适用于多种生活场景，不同设置和产品互联可以满足不同人群的个性化需求。

而沈阳门店的文化墙反映了沈阳的本地文化精神，以最亲切的方式跟沈阳的米粉们打招呼。而相邻的大阶梯则延续了凸显小米社区属性的标志性元素，将成为 “米粉”的城市聚集地。

与此同时，在沈阳小米之家举办的 “向阳而生小米渠道变革沟通会”上，小米中国区副总裁高自光表示：“小米手机的线下经营是把手机当作海鲜来卖，我们要提高门店的周转效率，用更多的交付实现门店盈利。小米用新的高效率的线上线下一体化的全数字化的门店模型得到了一定规模的验证。”

据高自光介绍：小米之家 mall 店（指大型购物中心）稳步发展，已经成为小米线下渠道的主力，现在小米将拓展 400 平米以上面积的大店，更全面、更有交互感的展示小米智能生活；同时也会在景区、社区开设客群更精准的小米之家。小米以 “让每个县城都有小米之家，让每个米粉身边都有小米之家”为目标，在过去的半年中小米之家将标准化、数字化推行至全国的小米之家，通过升级改造让同一全国小米之家的形象和服务标准，未来小米之家会继续下沉，实现与小米网 “同货、同价、同促”，满足全国各地米粉的购买需求。同时，小米会在全国范围内发展销服一体店，不局限在旗舰店，小米会让每个商圈都有一家销服一体店，让每个县城都有一家销服一体店，完善从销售到服务的能力。