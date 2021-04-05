LG 推出 Ultra Gear 17 高性能笔记本电脑，约 13000 元

IT之家4月5日消息 此前有消息称 LG 可能计划关闭其智能手机业务，但 LG实际上在其他方面保持领先地位，例如显示器领域。这个韩国品牌刚刚推出了一款新笔记本电脑。该笔记本电脑被称为 LG Ultra Gear 17，定位高性能产品。

据介绍，LG Ultra Gear 17 配备了 17 英寸 WQXGA LCD 大屏，分辨率达到 2560 x 1600 像素，还升级了第 11 代 Intel Core i5 处理器和 8GB DDR4 3200MHz 内存，板载 512GB 的 M.2 NVMe SSD，支持拓展。

此外，Ultra Gear 17 内置英伟达 GeForce GTX 1650Ti 显卡，拥有不错的图形性能。

值得一提的是，尽管该机显示屏尺寸偏大，但该机重量保持得非常不错，重量仅为 1.95 千克，再加上 80Whr 的电池，配备 “双电源冷却系统”，使用两个散热器快速散去内部热量，并且可以稳定地运行高端程序。

IT之家了解到，这款笔记本电脑上提供了三个 USB 3.1 端口、一个也支持 USB-PD 的 USB 4 端口、一个 HDMI 端口和一个电源 DC 输入端口。

价格方面，LG Ultra Gear 17 目前仅在韩国发售，售价为 224 万韩元 (直接换算约合人民币 13028 元)。