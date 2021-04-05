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华为全新帝瓦雷 V 系列智慧屏 2021 款渲染图曝光：4 月 8 日发布，售价最高万元以上

2021/4/5 11:30:19 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 5 日消息 华为全屋智能及智慧屏新品发布会将于 4 月 8 日举行，有消息称华为全新帝瓦雷 V 系列智慧屏 2021 款将亮相此次发布会。

据数码博主 @菊厂影业 Fans 爆料，华为全新帝瓦雷 V 系列智慧屏 2021 款采用早前与腾讯等企业共同推进的 HDR vivid 显示技术，后者与 Dolby Vision、HDR10 + 均属业内领先的三种 HDR 标准，HDR vivid 技术又称为中国的杜比视界显示技术，华为在这个技术中拥有绝对的核心专利。

此外，全新帝瓦雷 V 系列智慧屏 2021 款还将全系搭载帝瓦雷音箱，同时之前爆料的体感小游戏也将一并推出

该博主放出的渲染图显示，全新帝瓦雷 V 系列智慧屏 2021 款采用三边超窄边框设计，顶部中间有一个弹出式摄像头，用于视频会议。

该博主还透露，全新帝瓦雷 V 系列智慧屏 2021 款将推出 55 英寸、65 英寸、75 英寸、85 英寸四个版本，售价将从 6000 左右起步到万元以上。

IT之家了解到，除 4 月 8 日的华为全屋智能发布会外，华为还将于 4 月 24-26 日举行华为 HDC 开发者大会，且 4 月 22 日和 4 月 27 日预计还会有两场重磅发布会，预计跟鸿蒙系统以及华为 P50 系列有关。

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关键词：华为智慧屏

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