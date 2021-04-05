日本央行启动数字货币试验，试验将持续一年

IT之家4月5日消息 众所周知，我国数字人民币推行计划正在如火如荼的展开，预计大家有望在 2022 年北京冬奥会前后看到。除我国外，自然其他国家也在推行数字货币政策，例如欧洲、东南亚等国家，因此大家可以期待一下之后使用数字人民币进行跨境支付的生活。

此前有消息称日本银行（Japan Bank）计划于 4 月开始对中央银行数字货币（CBDC）进行示范测试。现在日本央行决定启动数字货币试验，试验将持续一年。

IT之家了解到，与我国数字人民币类似，日本数字货币也属于 “中央银行数字货币（CBDC：Central Bank Digital Currency）”被认为是满足以下三个条件的货币。（1）必须数字化，（2）必须以日元等法定货币计价，（3）必须作为中央银行债务发行。

日本银行表示，目前无法发行 CBDC，但从确保整个支付系统的稳定性和效率的角度出发，它计划进行为普及发行进行准备，以准确应对金融环境中的各种变化。

据悉，日本央行将试验计划分为三个阶段，目前仅实验发行功能，第二个阶段将验证货币所需的更高级功能，例如设置货币持有量上限，并在断网环境下进行使用；最后将进行一项测试性试验，使大量私营企业和消费者参与其中。