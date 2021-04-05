携程：清明节总预订量同比增长 300%，多项业务超越 2019 年同期

IT之家4月5日消息 清明假期最后一天，携程发布《2021 携程春季旅行大数据报告》并通过多个数据维度展示当前国内旅游市场的强势复苏趋势。

受国内旅游市场强势复苏影响，携程清明节总预订量同比增长 300%，多项业务首达今年顶峰甚至超越基础稳固的 2019 年同期。

来自携程方面数据显示，今年清明节国内机票订单对比 2019 年已实现双位数增长。其中，上海 - 北京、北京 - 成都、北京 - 上海、广州 - 上海、上海 - 广州、深圳 - 上海、成都 - 北京、上海 - 深圳、上海 - 成都、广州 - 北京入围清明节热门航线 TOP10。

酒店方面，清明节 “酒店度假”热度不减。订单量相较于 2019 年增幅过两成，环比 3 月同期亦有近 4 倍增长。高星酒店优势则更为显著，对比 2019 年增幅约为 35%。

周边游酒店订单相较于 2019 年也有 40% 以上增长。热门酒店城市 TOP10 分别为：上海、北京、广州、杭州、成都、南京、重庆、深圳、西安、苏州。

IT之家获悉，携程数据显示，清明小长假期间，国内各大景区门票预订量对比 2019 年增长 232%。上海迪士尼度假区、河南博物院、上海海昌海洋公园、故宫、洛阳龙门石窟、西安钟楼、北京野生动物园、黄鹤楼、八达岭长城、广州长隆野生动物世界为清明节热门景区 TOP10。

假期第一天，交通运输部发布出行预测显示，今年清明节全国高速公路网总流量或将达到 1.51 亿辆，可谓车轮上的小长假。携程租车数据显示，清明节自驾租车预订量对比 2019 年增长 155%。

此外，清明节高端消费趋势明显。私家团预订量对比 2019 年增长 260%；主题游亦有不俗表现，订单量对比 2019 清明假期增幅达 127%。

跨省游方面，消费者强烈的出游意愿推动清明节成为今年首个跨省游高峰。节前两周报名跟团游的人数相较于 2019 年已经实现近四成增长。如果将维度扩大至整个 3 月，复苏信号则更为显著，3 月跨省游订单环比增长高达 7 倍。

不仅是线上预订连创新高，线下场景同样表现不俗。3 月携程三品牌新开业门店环比新增近约 10 倍，在下沉市场中，五线及县级市门店覆盖率达 7 成。

作为春节后首个小长假，消费者此前积压已久的旅游、返乡、探亲等需求在清明节得以释放。对于行业而言，当下旅游市场的火热更是为后续复苏注入一剂强心针，即将到来的五一假期甚至有望成为 “史上最热黄金周”。