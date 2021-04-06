华为裁撤云与计算 BG，意欲何为

继 1 月 27 日，华为云业务做出重大人事调整，任命余承东为 Cloud &AI BG 总裁（兼）、Cloud & AI BG 行政管理团队主任之后，不到三个月的时间，华为云又迎来了新一轮的大变动。

4 月 2 日，有消息称，华为内部发文宣布组织架构调整，任命张平安为 Cloud BU 总裁，撤销四大事业部之一的云与计算 BG（ Cloud&AI BG），原服务器、存储等划归到 “网络产品与解决方案”，该部门名称改为 ICT 产品解决方案。

值得一提的是，此次变动并未对余承东的任命进行阐述。这也不仅让人好奇华为云业务这一举动究竟意欲何为。

当然，外界对此也是种种猜测。有人认为华为云的再三调整某种程度上是对业务布局的左右摇摆和不确定，这对其业务本身以及客户而言都不是一个好信号。也有观点表示，华为云的组织架构调整对于其业务发展而言无疑是减负行为，业务变的更加聚焦，对其发展未尝不是一件好事。

华为云的多次调整

在经历此次变动之前，华为云业务从 2017 年成立以来已经有过多轮调整。

2018 年年底，华为对 “ICT 基础设施业务”进行了组织架构的重组和优化，将公有云、私有云、AI、大数据、计算、存储、IoT 等与IT强相关的产业重组为 “计算与云”产业群，并在此基础上组建了 “Cloud & AI 产品与服务”。

2019 年的一季度，华为又将 IoT、私有云团队合入 Cloud BU。

2020 年 1 月 14 日，Cloud&AI 升至华为第四大 BG，与运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 并行。该部门主要包括了 Cloud BU、计算产品线（服务器等）、存储与机器视觉产品线。

2021 年 1 月 27 日，华为内部发文宣布，华为消费者 BG CEO 余承东兼任云与计算 BG 总裁。

如今，短短一年时间，撤销云与计算 BG（ Cloud&AI BG）的调整消息便袭来。如此频繁的调整也从侧面说明华为云目前的发展并不完全顺利，或者也可以说华为云的每次调整都是根据当下自身的实际情况进行不断的尝试以求达到最佳效果，而当下华为云的压力可想而知。

此次变动究竟为何？

事实上，不论是从华为内部还是外界看来，余承东兼任云与计算 BG 总裁是华为云最好的安排。而如今撤掉云与计算 BG，重新调整为 BU，且任命张平安为 Cloud BU 总裁的举动确实让外界疑虑万千。

但细想想，这一举动似乎也是情理之中。从近几年华为云的业绩来看，自 2017 年公开宣布进入公有云市场，华为云的进展不如想象中顺利。IDC 发布的 2020 Q3 报告显示，华为云在 IaaS+PaaS 市场份额达到 9.1%，位列第三，但距离第一名的阿里云仍有较大差距。

此外，从近日华为发布的 2020 年财报看，当时四大 BG 唯独没有公开云与计算 BG 的营收情况。尽管华为轮值董事长胡厚崑当时表示，2020 年华为云业务营收同比增长 168%，但仍免不了外界对此有诸多不利猜测。

犹记得华为云业务成立之初曾对外称要 “三年干掉阿里，跻身世界云五强”的口号。而如今种种数据表明，华为云的发展似乎并没有向当初预想的那般，为了找到更适合的策略，这显然成为华为云调整的一大因素。

“华为云业务的组织优化，能不能先从点开始，从胜利中总结出经验来，我们不可能简单采取阿里、亚马逊一样的道路，要找出一条路来，而不是简单模仿。”华为创始人任正非曾在华为企业业务及云业务汇报会上指出。

华为云不是传统硬件设备的领先优势，必须构建卖云服务的能力及支持面向客户提供云服务的运营、运维能力，开创更大的空间，构建差异化特色。

那么，此次调整利弊如何呢？在笔者看来，尽管华为云的反复调整会引起外界的猜疑，对于客户合作而言存在诸多不确定性。但此次变动对于华为云而言是做减法，不但可以减少不必要的消耗，集中起来办大事儿，同时也可以减少客户的沟通成本，对于华为云的发展无疑是好事一件。

为何 Cloud BU 总裁花落张平安？

除了调整的目的和利弊之外，大家对为何选择张平安任职 Cloud BU 总裁也非常好奇。

此前，在宣布余承东兼任 Cloud &AI BG 总裁时，华为曾表示，调整目的是为了强化以手机为入口的 “端”与云计算的协同，进一步提升内部运作效率，将核心能力进一步整合，加强互联网业务布局，促进生态发展。

从这个发展角度而言，任命张平安合情合理。

据悉，张平安是华为消费云业务的主要负责人，1972 年出生，毕业于浙江大学。1996 年加入华为，张平安历任华为产品线总裁、高级副总裁、战略与 Marketing 副总裁、地区部副总裁、全球技术服务部副总裁、华为赛门铁克首席执行官等。

而余承东曾担任过战略与 Marketing 体系总裁，现在又掌舵消费者业务。可见，张平安作为余承东的部下，对于贯彻端云协同战略有实操经验和深刻理解，自然是十分合适的人选。

虽然目前的调整从各个层面来看还不错，但究竟华为云的发展会走到哪步还未可知。但可以肯定的是，现在的人事调整并不会是华为云的终局，要想发展的更好华为云日后肯定会根据自身情况和环境变化再做改动，至于最终发展如何，还有待时间验证。