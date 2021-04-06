“旁加载”是什么意思：绕过官方渠道，“走私”安装 App

IT之家4月6日消息 苹果和 Epic Games 的诉讼最近正打得火热。近日，有许多用户向苹果提出需求，要求苹果开放旁加载安装 Epic Games 旗下热门游戏《堡垒之夜》，而苹果公司 CEO 蒂姆 · 库克却一口回绝，认为在 iPhone 上使用旁加载应用将破坏隐私和安全性。

那么，究竟什么是旁加载呢？为什么旁加载会让库克如此反感呢？

IT之家了解到，旁加载也叫侧载，是指不通过官方应用商店、不受任何限制进行安装测试第三方应用的运行模式。

在 Windows、Android、iOS 等主流系统中都有这一功能。在 Win10 中，用户可以在 “设置”的开发者选项中找到 “从任意源（包括松散文件）安装应用”，即可安装没有在应用商店上架的 UWP 应用。

在 Android 中，这一功能改为了 “允许安装来自未知来源的应用”，早年间国内用户拿到手机第一步就是要开启这项功能。

而在 iOS 中，这一功能则是通过企业签名部署来实现，比如以前的某某助手就是通过这一途径实现应用安装的，第一次安装应用之前会要求用户安装证书。

总而言之，旁加载一般是用来给开发者进行测试使用的，安装的应用没有经过官方检测，类似于 “走私”，因此可能存在一系列风险以及安全隐私问题，官方并不推荐普通用户使用。