国家邮政局：4 月份正式启动过度包装专项治理

IT之家 4 月 6 日消息 据国家邮政局网站，今日，国家邮政局召开二季度例行新闻发布会，对《邮件快件包装管理办法》（以下简称《办法》）进行解读。

国家邮政局市场监管司副司长管爱光表示，《办法》是国内首部关于快递包装治理的专项部门规章，围绕邮件快件用什么包、怎么包、怎么管三个关键问题，明确了制度设计和条款内容。

管爱光表示，《办法》规定寄递企业应当建立健全包装管理制度，使用统一的商标、字号或者寄递详情单经营寄递业务的，商标、字号或者寄递详情单所属企业应当对邮件快件包装实行统一管理。强化了邮件快件包装源头治理，针对“包装选用”单设一章，明确了包装选用要求和原则，规定寄递企业应当严格执行包装物管理制度，采购使用符合国家规定的包装物，优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件快件包装，减少包装物的使用，同时，加强对协议用户的引导和管理，推动共同落实绿色包装要求。突出了包装操作标准化和规范化建设，明确要求寄递企业规范操作和文明作业，避免抛扔、踩踏、着地摆放邮件快件等行为，防止包装物破损；同时，按照环保、节约的原则，合理进行包装操作，不得过多缠绕胶带，尽量减少包装层数、空隙率和填充物；鼓励寄递企业建立健全工作机制和回收流程，对包装物进行回收再利用。