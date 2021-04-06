SIA：2 月份全球半导体销售额 395 亿美元，同比增长 14.7%

4 月 6 消息，据国外媒体报道，虽然年初开始的汽车半导体供应紧张仍在持续，部分厂商智能手机处理器的供应也比较紧张，DRAM 的合约价格也在上涨，但全球半导体产品的销售额，在 2 月份却环比有下滑。

2 月份全球半导体产品的销售额环比有下滑，源自半导体产业协会（SIA）公布的数据。

SIA 公布的数据显示，2 月份全球半导体产品的销售额为 395 亿美元，较 1 月份的 400 亿美元减少 5 亿美元，环比下滑 1.25%。

虽然全球半导体产品的销售额在 2 月份环比下滑，但同比仍保持大幅增长。SIA 的数据显示，2 月份的同比增长率为 14.7%，高于 1 月份的 13.2%。

1 月份和 2 月份全球半导体产品销售额的同比增长率均超过 10%，也就意味着今年前两个月的销售额，远高于去年同期。

从 SIA 总裁兼 CEO John Neuffer 此前透露的消息来看，全球半导体产品的月度销售额，同比增长可能还会保持一段时间。他此前曾表示，全球半导体产品的销售额，在今年将开始强劲增长，产量也正在提升，以满足增加的市场需求，缓解汽车和其他行业芯片的持续短缺，预计 2021 年的销售额将会增长。