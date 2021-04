IT之家 4 月 6 日消息 今晚,比亚迪发布公告,3 月新能源汽车销量为 24218 辆,上年同期为 12256 辆,同比增长 97.6%,1-3 月累计销量为 54751 辆,同比增长 146.72%。

IT之家了解到,比亚迪今年已经发布了秦 Plus DMi、宋 Plus DMi 和元 Pro 等新车。明天 19:30 比亚迪将在重庆举行比亚迪新车发布会,预计发布秦 Plus EV、宋 Pro 和 2021 款唐 EV 等新车,全部采用刀片电池。

比亚迪秦 PLUS EV 已登陆工信部免征购置税目录。在动力上,新车搭载代号为 TZ200 xSK 的永磁同步电机,其最大功率为 135kW,极速可达 150km/h。续航方面,新车将搭载比亚迪最新的刀片电池,电池组的能量密度达到了 71.712Wh/kg,NEDC 续航里程达到 600 KM。