DigiTimes：苹果 iPhone 13/Pro 的 A15 芯片将于 5 月底提前大规模量产

IT之家 4 月 6 日消息 外媒报道，根据 DigiTimes 将于明天公布的完整报告片段，苹果长期供应商台积电将在 5 月底提前开始大规模量产苹果即将推出的 iPhone 13 系列搭载的 A15 芯片。

IT之家获悉，新芯片 A15 将基于 5 纳米工艺的增强版，该工艺首次在 A14 Bionic 与 2020 年 iPad Air 和 iPhone 12 系列中亮相。虽然完整的报告可能会提供更多细节，说明将为下一代 iPhone 提供支持的新芯片的具体细节，但可以合理地假设它将在性能和电源效率上有所提高。

由于全球疫情危机对供应商的影响，苹果在去年 10 月份推出了 iPhone 12 系列，而不是正常的 9 月份时间。目前供应链受到的影响有所缓解，苹果分析师郭明錤认为，苹果有望在今年 9 月发布 iPhone 13 系列手机。由于台积电现在被认为会提前开始大规模量产新芯片，看来情况确实如此。

提高 A15 的性能和功耗效率将是 2021 年款 iPhone 即将推出的多种传闻中的功能之一。目前的信息表明，苹果即将到来的 iPhone 会将听筒移至顶部边框，从而实现更小的刘海凹槽。

爆料称，预计苹果至少会在部分 iPhone 13 Pro 机型中加入 ProMotion 120Hz 和 AOD 息屏显示功能。其他功能包括传闻中的新哑光黑色选项，不锈钢边缘的防指纹，以及可能的屏幕内指纹识别传感器等。