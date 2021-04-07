比特币等暴涨，Coinbase 一季度收入同比翻了九倍

北京时间 4 月 7 日早间消息，据报道，美国最大的加密货币交易所 Coinbase 下周将在纳斯达克股市直接挂牌交易。4 月 6 日，Coinbase 公布了今年第一季度的经营业绩，受到比特币疯狂暴涨的影响，该公司一季度收入同比翻了九倍。





财报显示，一季度实现营收 18 亿美元，作为对比去年同期仅为 1.9 亿美元（财务业绩为未经审计的初步数据）。一季度净利润在 7.3 亿美元到 8 亿美元之间，远远高于去年同期的 3190 万美元。

在用户规模上，该公司披露拥有 5600 万认证交易用户。Coinbase 表示，今年一季度，交易平台拥有 610 万月度活跃用户。对于今年全年，该公司预测了三种用户增长模式。最理想的情况是增加到 700 万人，如果加密货币市场平稳，则用户为 550 万人，如果行情下跌，则月度活跃用户在 400 万人。

Coinbase 称，预计 2021 年业务能够获得实质性增长，一个重要驱动因素是机构投资人对于加密货币兴趣增加，因此将会拉动交易和加密货币保存的收入。

上周，Coinbase 宣布美国证券交易委员会已经批准该公司股票于 4 月 14 日直接挂牌交易（非 IPO）。该公司计划注册 1.15 亿股 A 类普通股，在纳斯达克的交易代码为 “COIN”。在直接挂牌模式中，上市公司不会发行新股，主要是现有股东抛售股份给新投资人。

虽然新冠疫情冲击了各国经济，但是互联网行业表现优异。一些科技新创公司正在利用这一机会陆续上市，Coinbase 将成为最新一家。根据之前线下市场的交易行情，该公司被估值为 680 亿美元，如果考虑到完全稀释股份，公司市值则为 1000 亿美元。

在过去七个月时间里，软件开发商 Snowflake、餐饮外卖 Doordash、民宿平台 Airbnb、青少年游戏平台 Roblox 陆续上市，这些公司的市值范围在 400 亿美元到 1130 亿美元内。