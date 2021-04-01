怪兽充电正式登陆纳斯达克挂牌上市

4 月 1 日消息，怪兽充电今晚正式登陆纳斯达克挂牌上市，成为国内共享充电宝第一股。

资料显示，怪兽充电成立于 2017 年，是一家通过线上线下网络提供移动设备充电服务的消费科技公司。公开数据显示，截至 2020 年 12 月 31 日，怪兽充电的累计注册用户为 2.19 亿，相较截至 2019 年 12 月 31 日的 1.49 亿净增 7000 万。2019 年和 2020 年，怪兽充电的营业收入分别为 20.22 亿元和 28.09 亿元。

2019 年，怪兽充电的净利润为 1.666 亿元人民币，净利率为 8.2%。2020 年，怪兽充电取得了 7540 万元人民币（1160 万美元）的净利润，净利率为 2.7%。非美国通用会计准则下，2019 年和 2020 年，怪兽充电经调整后的净利润分别为 2.066 亿元人民币和 1.126 亿元人民币（1730 万美元）。

在 IPO 现场，怪兽充电创始人蔡光渊表示，怪兽很渺小，要保持初心，继续努力。他指出，我们所在的行业是千亿赛道，行业还存在很多空白网点去探索。我们是能量的搬运工，相信星星之火可以燎原。

另外，蔡光渊在上市现场还称，怪兽的发展也离不开众多伟大的投资人一直支持我们，让公司在现金、策略和资源等都打下了坚实的基础。未来，希望用我们的充电网络为所有人充满电。