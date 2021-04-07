谷歌杰出科学家本吉奥辞职，或受此前研究人员被解雇影响

北京时间 4 月 7 日早间消息 据报道，一份内部邮件显示，谷歌研究经理萨米・本吉奥（Samy Bengio）周二表示，他将辞职。这对谷歌是一个打击，此前他的同事因质疑论文审查和多元化做法而被解雇。



尽管早前至少有两名谷歌工程师辞职，以抗议解雇人工智能研究人员蒂姆尼特・格布鲁 (Timnit Gebru)，但本吉奥是迄今为止离职员工中最引人注目的一位。

谷歌和本吉奥没有立即回应置评请求。彭博社早些时候报道了这一消息。

本吉奥是谷歌的一位杰出科学家，在公司工作了 14 年左右，是谷歌大脑（Google Brain）项目的首批员工之一，该项目已有 10 年历史，其先进的算法对各种现代人工智能系统的运转至关重要。

在他发送的内部电子邮件中，本吉奥说：“为了追求其他令人兴奋的机遇，我已经决定离开谷歌。4 月 28 日是我在谷歌的最后一天。”

2 月份谷歌解雇了科学家玛格丽特・米切尔（Margaret Mitchell），声称她将电子文件转出了公司。去年 12 月份谷歌解雇了另一位研究员格布鲁（Gebru），因为她宁可威胁要辞职，也不撤回一篇论文。

米切尔说，她试图“引起人们对不平等的关注，并就谷歌解雇格布鲁博士一事发声。”格布鲁曾表示，该公司想压制她对其产品的批评和她对增加员工多样性的努力。

本吉奥为上述二人进行了辩护，他们共同领导了一个大约 12 人的团队，研究与人工智能软件相关的伦理问题。去年 12 月，本吉奥在 Facebook 上写道，他管理下的格布鲁在没有咨询他意见的情况下就被解雇了，这让他感到震惊。

据不愿透露姓名的知情人士透露，尽管他在告别信中没有提到同事被解雇一事，但这些事影响了他的辞职决定。

本吉奥在邮件中写道:“我和你们大家在机器学习的研究领域学到了很多，但也了解到，组织一个庞大的研究团队，以促进长期雄心勃勃的研究、探索、严谨、多样性和包容性是多么困难，但又是多么重要。”

谷歌早些时候决定将人工智能伦理团队的监督从本吉奥转移给另一位高管。今年 2 月，谷歌一名副总裁对员工说，谷歌希望管理层能够全面关注这一领域，称这只是本吉奥支持的一小部分工作。

据路透社此前报道，谷歌还承诺进行几项改革，以重新赢得研究人员的信任。