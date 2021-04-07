撒补贴、高薪资招司机，社区团购点燃同城货运新战火

“社区团购配送司机月薪高达 18k。”在 BOSS 直聘上，涌出了许多 PDD 社区团购司机、橙心优选社区团购司机、社区团购司机等招聘信息。这些招聘信息的招聘方大多为物流货运企业。

从去年下半年开始，快狗等同城货运玩家也推出补贴活动，招募社区团购司机。在争夺司机运力上，同城货运玩家们似乎找到了新的切入口。

当前，社区团购平台已经逐步下沉至三四线城市乡镇。而滴滴、满帮、货拉拉、快狗等货运公司在一轮轮的融资烧钱大战中，也迎来了新的战事升级，目标也锁定在下沉市场的运力扩张中。一方需要低成本配送服务、一方有闲散运力，双方合作可以说一拍即合。

当前，超万亿规模的同城货运市场格局并没有完全稳定，各大平台或许可以在逐鹿此次社区团购配送业务中打开新的局面，加速自己的扩张之路。

撒补贴、高薪资，货运企业抢夺运菜司机

2020 年 9 月，位于成都的快狗货运司机王德福摇身一变，成了拼多多社区团购成都站点的配送司机。

受到快狗打车平台推出 100 多元的补贴吸引，2020 年 9 月，他开始做起了团购配送业务，成为一名配送司机。据他介绍，其他货运平台也有推出补贴，但基本都在几十块钱，没有快狗给的多。

加入团购业务后，他和妻子每天凌晨 2 点左右就得匆匆起床，2 点 20 分左右，他们开着空载的金杯车，前往市中心十多公里外的货物站点。任务就是三点前抵达该站点，对应单号将所负责区域的团购的食品生鲜装货上车，然后再运送到提前规划好的商超便利店里。

王德福描述，每天凌晨四五点钟之前，都有 200 多辆大大小小的金杯车驶入拼多多团购站点的月台。除了司机外，这个厂区还有两三百个拼多多员工在 24 小时、两班倒待命忙碌，协助司机装货。在黎明破晓之前，司机们陆续发车。

每天重复这样的生活的，还有位于沈阳的何勇。自从拼多多成立团购业务时，他就被快狗平台的政策吸引去跑团购业务，由于收入不错，后来他还介绍自己的朋友和同乡一起加入这个业务。

对于司机们来说，越来越多的社区团购涌入无疑给司机增加了额外收入，增加了更多的就业岗位。而且在一些司机眼中，这项业务是块肥差。

“有稳定的单子，不用怕空跑，这样一来收入也比较稳定。其次，团购业务还增加了我们的收入，基本上午就能把团购的单子送完，下午还能接其他的单子，每个月能赚一万多块钱，最少也能赚八九千块。”何勇表示。

巨头纷纷涉足社区团购业务，也直接刺激了货运司机需求爆发，除了各大货运平台推出的补贴活动，招聘网站上也涌现了一批平台方高薪配送司机招聘信息，司机们明显感受到活越来越多，待遇薪资都还不错。

猎云网在 BOSS 直聘中搜索“社区团购司机”，就涌现出现了滴滴、拼多多和美团等社区团购平台的配送司机招聘信息。其中，橙心优选给司机开出待遇在 10-15k，拼多多则开出 15-18k。此前，其他平台给出的价格都不低，多在 8k-10k 前后，美团在重庆招聘团购司机主管，工资在 7-12k。

▲橙心优选、拼多多、美团招聘团购司机。

猎云网调查发现，这些招聘方很多是一些物流运输平台。比如橙心优选的招聘方为“车和运”的物流企业。拼多多的招聘方为“陕西中致远供应链管理有限公司”。美团是自己招聘司机主管，这代表着美团有自建配送网络。

可以看出，除了互联网同城货运平台外，各大物流运输平台都在抢夺团购货运司机，给出了不错的待遇。

这给了司机们选择在哪家平台打工有了很大的灵活性。王德福表示，同在成都，滴滴的橙心优选、兴盛优选、拼多多的拼小团等都发展地如火如荼。他选择给拼多多该站点送货的原因是想轻松一些。他听朋友介绍，滴滴橙心优选的单子更多，站点更大，相应地就会更累。

社区团购成为同城货运企业重点发力业务

社区团购的火热给同城货运司机带来了新的业务收入。实际上，分得这杯羹的，更是司机背后的同城货运企业。

面对新的业务需求，越来越多的同城货运企业开始重视这块业务。

2020 年 6 月前后，快狗打车开始布局社区团购业务。2020 年年中，滴滴旗下的橙心优选低调入驻成都，同时，滴滴货运开始上线。有业内人士传言，同城货运头部玩家货拉拉也将布局这块业务。

快狗方面向猎云网表示，去年 6 月前后，公司陆续接到比较大规模社区团购平台的合作需求，合作方包括美团、京东、滴滴、拼多多和盒马。目前快狗在全国几十个城市给各大平台的社区团购提供配送服务，并专门成立了“快狗专送”。

快狗专送是准自营全职运力，为客户提供“招、培、管”全流程带车司机管理服务，试图解决社区团购最后一公里配送履约需求。不同于超市、市场相对分散的同城货运、同城配送模式，社区团购的配送模式是中心仓到团长、网格仓到团长、中心仓到网格仓，主要涉及车型：小面、金杯、依维柯、4.2 厢货、7.6 米到 9.6 米，一个网格仓大概能覆盖几十个社区，这个过程对同城配送有着极高配送履约能力。

为何切入团购业务？对于快狗打车来说，这是其进入 B 端市场企业客户的一个重要切入点。在公司战略层面，社区团购是公司目前花精力最多的业务。

“我们目前业务重点还是持续围绕同城货运和服务质量加大投入。重点工作有三个：一是优化运力结构，增加全职司机比例，提升服务质量；二是进一步扩展企业业务，社区团购的配送业务是我们目前花精力比较多的；三是继续业务下沉。”快狗打车表示。

由于 2020 年上半年受疫情影响太大，货运企业的运营增长并不如意。以快狗打车为例，本预计 2020 年会有翻倍的增长，但没有达成年初预期。2021 年的新计划，便是要重新回到三位数的增长。这当中就包括 C 端加上小 B 端的即时用车的市场扩展和下沉和企业计划性用车的增长。而日渐下沉的社区团购业务正是一大发力点。

滴滴货运入局社区团购也是情理之中。去年年中，滴滴上线了同城货运功能，该业务和其社区团购业务的上线时间几乎是同一时间点。

滴滴确实越来越重视同城配送业务。去年 12 月 10 日，滴滴宣布原两轮车、代驾、跑腿、货运业务合并为“城市运输与服务事业群”，货运等同城配送业务在整个业务体系中越发被强调。

因此，有业内人士认为，滴滴发展这一新业务与旗下货运业务有关，“通过社区团购也能带动和盘活它的同城配送业务，这也是他们布局考量的一方面，滴滴在配送路径优化算法上还是很有优势的。”记者向滴滴了解关于社区团购方面的情况，其并未给予回复。

而传言也将接入社区团购业务的货拉拉方面表示，目前未知，还未开始布局这块业务。不过，当前货拉拉确实没有太多心思顾及其他。最近货拉拉正陷入搬家安全事件的泥沼中，在各部门的压力之下，由 CEO 亲自上阵，带领技术团队上线装有安全功能的新版本。如果货拉拉要进入社区团购业务，步伐或难以跟上其他几家。

社区团购头部平台十荟团也向猎云网表示，目前公司有部分城市和第三方货运公司达成合作，一般是由对方提供车辆或仓库或人员，并经公司统一系统化培训后，为公司提供运力服务。

十荟团方面称，目前越来越多的同城货运企业参与到社区团购业务中来，二者可产生相互赋能、相互促进的效果。

一方面，社区团购平台帮助货运企业整合了社会闲散运力，创造更多的就业岗位，提供更多创收盈利的机会；另一方面，同城货运公司的加入，也帮助社区团购平台提升运力与效率，尤其是在高峰时期，大大缓解了运力压力，但也需要对货运公司进行规范化的管理、追踪，对人员进行统一培训。

但并非所有社区团购平台都依赖于和第三方货运企业合作。

兴盛优选是市面上唯一一家完全自建物流配送体系的社区团购平台。兴盛优选向猎云网表示，目前平台招募全职司机有 2 万多人，自行管理。这样做的一大好处的是，能够在效率和服务上有质的提升，而不仅仅是配送完成，以此来增加平台竞争力。不过在成本方面，兴盛优选并不觉得自建体系会在整体上加大成本，除了前期会有更多投入之外，后期可以通过规模覆盖成本。

有业内人士透露，美团与京东的社区团购配送方式，主要是两种模式的结合。一方面自建物流体系以及部分城市与货运公司合作。不过，几乎所有的社区团购平台在前期试点的城市，都会先和第三方货运平台进行合作，后期再跟进自己的物流体系。

对于社区团购平台来说，货运企业的价值是能够在全国范围内，以更低的价格把团购的订单的履约成本降到最低。而同城货运企业本来就有 C 端订单来补充专车司机的收入，因此，它们是社区团购当前最为理想的配送平台。

不过，对于社区团购平台来说，物流配送成本在所有成本中占据大头，团购平台与货运企业都在探索降低成本的方式。就目前情况来说，每单 5 毛钱的履约成本是最为合适的价格，但是目前距离这个成本还有很长的路要走。

同城货运战事升级

要蚕食社区团购这块市场的配送服务并不容易。除了同城货运玩家外，物流公司也已经开始承接社区团购业务。

最近一则消息引人侧目。近日，申通已经和盒马开始就社区团购网格仓业务进行合作。申通快递总裁王文彬表示，申通已经在和盒马在湖南、湖北开始合作网格仓业务，双方合作的模式是盒马与申通快递网点共建网格仓，申通快递作为代运营方，提供网格仓资源和配送服务。

拥有大量闲散运力的同城货运玩家，在社区团购业务上是否更具优势不得而知。

可以确定的是，当前，美团、京东、拼多多和滴滴的社区团购业务已经下沉至三四线城市乡镇。而同城货运企业也在不断下沉。双方合作可以说一拍即合。这也代表着同城货运头部玩家将迎来新一轮业务竞争。

其实同城货运的硝烟，早已悄悄地展开。

去年中旬，滴滴加入货运行业后，给这个超万亿规模的市场带来了新的不确定因素。随之，滴滴货运传出已有 20 亿估值，其融资额远超预期 7 倍。

紧接着，背靠阿里大树，手握重金，在共享单车市场突围成功的哈啰出行，经过一个多月的内测，也于去年 5 月 26 日灰度上线了“哈啰快送”业务，上线哈啰快送被认为是利用平台优势、补齐出行短板的一大举措。

去年 11 月 24 日，长途省际货运领域的头部企业满帮集团宣布获得 17 亿美元的融资，这是继合并运营后，满帮集团的又一轮融资，并以新品牌“运满满”开展同城货运业务，腾讯也参与了此次融资。两笔融资累计高达 36 亿美元。

“满帮集团的加入给我们带来了巨大的威胁。”业内人士向猎云网透露，满帮有着最大体量的 B 端客户，其加入同城货运后，其无疑有最大优势。

继满帮之后，经过多轮厮杀的货拉拉，对外宣布获得 5.15 亿美元的 E 轮融资。本轮融资由红杉资本中国基金领投，高瓴资本、顺为资本等老股东跟投。不过，当前陷入丑闻漩涡的货拉拉受到了舆论攻击，或许一时难以恢复公众对其信心，将在未来一段时间陷入危机之中。

除了满帮、货拉拉，构成国内同城货运市场竞争格局三大企业之一的，快狗打车，也在去年年底开始寻求新一轮融资。

此外，去年 12 月 18 日，顺丰控股旗下网络货运平台天津市元合利科技有限公司（元合利），在注册地天津经济技术开发区，获批了一块“网络货运道路运输经营许可证”的牌照，这块牌照的获批，被认为是这家快递巨头发力货运市场的标志性动作之一。

还未定下格局的同城货运行业，正在资本和巨头的下场厮杀中迎来一场新的融资烧钱大战。

“今年年初将迎来新一轮补贴大战，主要在成都等二三线城市。”上述知情人士表示。

在新一轮的厮杀中，社区团购业务却成为各大货运平台运力争夺战、用户拉新战的最为重要的一步棋。抢占社区团购业务，很有可能会给同城货运打开新的局面，带来新的格局。