美团的 2020：营收首破千亿，外卖酒旅核心稳固，社区团购战略亏损

3 月 26 日港股盘后，美团公布了 2020 年第四季度以及全年业绩。

财报显示，美团 2020 年第四季度营收为 379 亿元，同比增长 34.7%；当季经调整后净亏损为 14.3 亿元，去年同期实现 22.7 亿元净利润。

2020 年全年，美团营收达到 1148 亿元，同比增加 17.7%，也创下历史新高；经调整后净利润为 31.2 亿元，同比下滑 33%。

从各个业务来看，外卖依然是美团的核心业务，并且各项指标实现大幅增长；到店酒旅这个现金牛业务正在从疫情的影响中加速复苏；社区团购在内的新业务则成为第四季度亏损以及 2020 年全年净利同比下滑的主要原因之一。

外卖核心稳固

财报显示，2020 年第四季度，美团餐饮外卖业务收入同比增长 37.0% 至 215 亿元。在第一季度和第二季度因为疫情受到冲击之下，第四季度正在走向稳健增长的轨道。

当季度，美团餐饮外卖业务交易金额同比增长 39.4% 至 1563 亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长 33.0% 至 3620 万笔。每笔餐饮外卖业务订单的平均价值同比增长 4.8% 至 46.9 元。餐饮外卖业务的经营溢利由 2019 年第四季度的 4.8 亿元增加至 2020 年第四季度的 8.8 亿元，而经营利润率则由 3.1% 升至 4.1%。

从 2020 年全年来看，美团餐饮外卖业务收入 662.7 亿元，同比增长 20.8%。交易金额 4889 亿元，同比增长 24.5%；餐饮外卖日均交易笔数 2770 万笔，同比增长 16.0%；每笔餐饮外卖业务订单的平均价值 48.2 元，同比增长 7.0%。餐饮外卖业务的经营溢利由 2019 年的 14 亿元增加至 2020 年的 28 亿元，而经营利润率则由 2.6% 升至 4.3%。

疫情期间，由于关乎餐饮商家的生存问题，外卖平台的佣金比例的高低备受关注。

王兴在电话会议中指出，目前美团平台上的商家数超过 600 万，大多数是中小商家，美团在商业变现方面也相当谨慎。整体营收转化率处于比较合理的水平，利润率也不高，“我们不谋求市场垄断地位，希望通过业务的内生增长获得市场份额。”

从财报显示的餐饮外卖业务的变现率来看，2020 年第四季度由 2019 年同期的 14.0% 降至 13.8%，2020 年年全年则由 2019 年的 14.0% 降至 13.6%。

整体来看，美团餐饮外卖业务的增长主要依靠餐饮外卖会员制度、优化在消费者端的营销及营运效率、拓展并提升平台上餐饮外卖供给的种类及质量，让供需两端于 2020 年进入了新的增长阶段。

美团 CFO 陈少晖也表示，美团评价餐饮外卖业务的关键指标一直是商家数字化比例，而非营收转化率。美团也希望通过逐步减少收费来提高运营效率，这将是未来的主要策略。

到店酒旅加速复苏

财报显示，2020 年第四季度，美团到店、酒店及旅游业务收入 71 亿元，同比增加 12.2%；到店、酒店及旅游业务的经营溢利由 2019 年第四季度的 23 亿元增至 28 亿元，而经营利润率则由 36.7% 升至 39.5%。

2020 年全年，美团到店、酒店及旅游业务收入 213 亿元，同比减少 4.6%；经营溢利由 2019 年的 84 亿元减少至 2020 年的 82 亿元，经营利润率则由 37.7% 升至 38.5%。

从营收规模上来看，到店酒旅与餐饮外卖不在一个量级，但贡献的利润却远远超过餐饮外卖。

2020 年也是酒旅行业十分艰难的一年，受到了疫情的极大冲击。2020 年第一季度和第二季度，美团到店酒旅业务收入也经历了连续两个季度的同比下滑；2020 年第三季度开始，则逐渐走向复苏；从 2020 年全年来看，该业务收入也基本恢复到 2019 年同期水平。

从酒店预订业务来看，美团国内酒店间夜量受疫情影响，2020 年同比下降 9.7%。但第四季度，国内酒店间夜量同比增长 8.8%，显示出了稳步复苏并走向增长的态势；同时，2020 年第四季度美团高星级酒店供给和预订规模进一步提升，高星级酒店占酒店总量的比例不断上升，且高星级酒店间夜量占第四季度的酒店间夜总量的比例超过了 15%。

在到店业务方面，行业也出现了新的趋势，那就是抖音的入局。近日有网友发现，抖音悄然上线了一个名为 “团购”的营销功能，主要服务于餐饮业、酒店业等商家，这也被认为是对标美团。

美团 CFO 陈少晖在电话会议中对此回应称，来自短视频平台的竞争符合美团的预期，本地商家希望通过在线平台招揽生意，可能想测试不同类型的平台，对于整个互联网行业而言，这是一个数字化的积极信号。

他认为，相比纯粹引流的平台，美团有更大的服务提供能力方面的优势，同时美团的品牌知名度也更高。

社区团购战略亏损

2020 年第四季度，美团新业务及其他分部的收入 92 亿元，同比增长 51.9%；经营亏损同比及季度环比均有所扩大至 60 亿元，而经营利润率则下降至负值 64.9%。

2020 年全年，美团新业务及其他分部收入 273 亿元，同比增长 33.6%；经营亏损由 2019 年的 67 亿元扩大至 2020 年的 109 亿元，而经营利润率同比下降 6.7 个百分点。

美团的新业务主要包括打车、快驴、零售等，而 2020 年的重点和亮点无疑是零售业务。目前美团的零售业务由三大板块构成：美团优选、美团闪购、美团买菜。其中美团优选是重中之重。

王兴在电话会议中透露，2020 年第四季度的经营亏损一半来自美团优选。他认为，美团优选处于发展初期，业务拓展的速度相当快，必然会有很大的前期投资，亏损的增加也是业务快速增长的结果。

据悉，2020 年第四季度，美团优选拓展至国内 27 个省，超过 2000 个市县，已覆盖全国 90% 以上的市县；同时四季度该业务的用户数也出现了快速增长，12 月美团优选业务环比 11 月增长超过 100%。12 月下半月，各类商品的平均日销量已经超过 2000 万，峰值达到 2700 万。

在王兴看来，社区团购业务美团优选是五年，或者十年才有一次的优质机会。通过建立新的基础设施，美团可以在低线城市甚至县乡市场获取 3-4 亿新用户。这些新用户来到美团平台之后，还回可能使用餐饮外卖、到店服务、酒店预定和打车服务，最终形成多元化业务之间的协同。

不过社区团购业务目前正面临着监管的强监管，此前多家社区团购平台就因为低价竞争、虚假宣传等而被处罚。

王兴对此表示，随着美团优选业务规模的扩大，美团也在密切关注单位经济效益的水平，不希望违反任何政府法规。他透露，该业务已经开始产生毛利润，不存在烧钱扩张和毛亏损的情况，营业亏损主要来自于基础设施方面的投资，而不是将资金花在低价竞争，损害中小商家利益方面。美团在社区团购业务方面将继续遵守市场法规，按规矩办事。