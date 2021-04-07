“Gucci 腰带”真假事件持续发酵，唯品会晒 “鉴定报告”称确保正品

4 月 7 日下午消息，消费者在唯品会购买 Gucci 腰带被得物 App 等鉴定为假货一事引发热议。唯品会方面晒出检测报告，称 “该批次货品也由中国检验认证集团广东公司进行抽检，已通过鉴定”。

唯品会表示，该批 Gucci 腰带由唯品会在海外直采，采买链路清晰可靠且合法合规，确保正品。该批次货品也由中国检验认证集团广东公司进行抽检，已通过鉴定。此外，每一件 Gucci 腰带上设有唯品会的正品防伪扣，可避免有其它不可控的风险发生。

此前，得物 App 回应称，关注到媒体报道的某平台所售 Gucci 腰带被得物鉴别为假冒的情况后，对鉴别结果进行了复核。经核查，相关卖家所提供的 Gucci 腰带在得物鉴别结果为非正品。

事因一消费者在将唯品会上购买的 Gucci 腰带放到得物转售时，腰带被得物平台鉴定为假货。此后，有多位购买了同样商品的消费者也表示，第三方鉴定结果同样为假货。

以下为唯品会回应全文：

近期，我们留意到个别用户关于 Gucci 腰带的反馈，经内部调查核实，该批 Gucci 腰带由唯品会在海外直采，采买链路清晰可靠且合法合规，确保正品【采购链条说明见附图】。该批次货品也由中国检验认证集团广东公司进行抽检，已通过鉴定。【证书编号 219900440005059/60】。此外，每一件 Gucci 腰带上设有唯品会的正品防伪扣，可避免有其它不可控的风险发生。

为了打消用户的顾虑，我们将再次委托中国检验认证集团广东公司对这些商品进行鉴定。如消费者仍对商品有顾虑，可以联系唯品会的客服专线（4006789888），我们会一一为消费者跟进。同时也建议消费者在对商品有疑虑时，可选择有鉴定资质的权威鉴定机构进行鉴定，未有鉴定资质的第三方机构或平台出具的鉴定报告不具有法律效力，也不能作为判定商品真伪的依据。

唯品会将继续秉持以用户利益和消费体验为中心的服务理念，继续保持并强化完善的品控与质检体系，在全面保障正品的同时，切实保障用户的合法权益，为消费者提供优质的商品和体验是我们长久的目标。