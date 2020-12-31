商品不正当价格被罚 50 万元，唯品会回应：将按要求全面整改

IT之家12月31日消息 12 月 30 日，针对 “双十一”前后消费者反映强烈的网购先提价后打折、虚假促销、诱导交易等问题，根据价格监测和投诉举报等有关线索，国家市场监管总局依法对广州唯品会电子商务有限公司（唯品会）开展自营业务不正当价格行为进行了调查，并对唯品会处以 50 万元人民币罚款的行政处罚。

唯品会回应称，唯品会已收到国家市场监督管理总局关于价格检查的行政处罚通知，唯品会尊重并坚决执行监管部门做出的处罚决定，将按照监管部门要求及相关法律法规的规定，对相关问题进行全面整改，进一步规范经营活动，保障消费者的合法权益。

IT之家获悉，国家市场监督管理总局行政处罚决定书显示，2020 年 12 月 3 日至 12 月 4 日，国家市场监督管理总局对唯品会 2020 年 11 月 1 日至 11 月 30 日的价格行为进行了检查，发现唯品会在销售商品时，存在不正当价格行为。

一、2020 年 11 月 27 日，唯品会销售电饭锅煲（商品编码 FB40Simple111），商品销售页面标示 “全网低价 199 元”。经查，唯品会无法提供 199 元为全网低价的证明材料。

二、2020 年 11 月 26 日，唯品会销售苹果笔记本电脑（商品编码：裸机 MPXU2CH/A 银色），商品销售页面标示 “全网低价 7999 元”。经查，唯品会无法提供 7999 元为全网低价的证明材料。

三、2020 年 11 月 26 日，唯品会销售波司登羽绒服（商品编码 B00145935-5177），商品销售页面标示 “全网低价 1189 元”。经查，唯品会无法提供 1189 元为全网低价的证明材料。

四、2020 年 11 月 26 日，唯品会销售 Ecco 女鞋（商品编码 20763301385），商品销售页面标示 “￥1829 ￥2199 8.4 折”。经查，唯品会以划线价为折扣活动基础价格，并未准确标明划线价格的含义。

五、2020 年 11 月 26 日，唯品会销售斯凯奇外套（商品编码 L420W277-002K），商品销售页面标示 “￥359 ￥699 5.1 折”。经查，唯品会以划线价为折扣活动基础价格，并未准确标明划线价格的含义。

六、2020 年 11 月 26 日，唯品会销售欧莱雅日霜 + 晚霜组合（商品编码：60920200723346），商品销售页面标示 “￥339 ￥490 6.9 折 券后价￥329”。经查，唯品会以划线价为折扣活动基础价格，并未准确标明划线价格的含义。

七、2020 年 11 月 26 日，唯品会销售飞利浦电动剃须刀，商品页面标示 “￥188 ￥699 2.7 折 券后价￥182”。经查，唯品会以划线价为折扣活动基础价格，并未准确标明划线价格的含义。

国家市场监督管理总局称，唯品会上述行为构成了《价格法》第十四条第（四）项 “利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的”不正当价格行为。对唯品会责令改正、警告，并罚款 50 万元。

《京东、天猫、唯品会被国家市场监管总局处罚 50 万元，释放出一个重要信号》