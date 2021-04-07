钉钉联合沃柯雷克推出晨检机器人

4 月 7 日晚间消息，钉钉联合沃柯雷克推出了面向幼儿园群体的晨检机器人产品，通过 AI 技术完成学生入园的健康检测，帮助老师提升晨检效率和精准率。

该晨检机器人结合自研 AI 儿童健康算法，融合了非接触晨检、人机互动等技术，可快速识别微小的体征异常，检出率、检测速度均达到全球前列。该产品可在 3 秒完成各类检测，涵盖手部红疹、手部伤口、上颚红疹、上颚疱疹、喉咙发红、蛀牙、眼睛发红、体温异常等 20 多项异常体征项目。

沃柯雷克总经理张子洋介绍，“晨检机器人”这一全新科技品类产品销往包括英国、墨西哥、西班牙、巴拿马、阿联酋、智利、波兰等在内的 45 个国家和地区，全球超过 3 万家学校采用沃柯雷克校园大健康解决方案保障校园环境安全。“钉钉一直关注教育行业数字化，得到了广泛的使用，这次双方基于共同初心与愿景，联手推出校园智慧晨检解决方案，助推幼儿园快速实现科技管理升级和教育信息化转型。”张子洋称。

沃柯雷克晨检机器人与钉钉平台全面打通，幼儿园老师无需再安装其他软件，在钉钉上添加 “健康晨检 “应用便可完成晨检信息的统计查阅。晨检时，小朋友只需伸手靠近、张开嘴巴即可自动触发完成手、口、眼、温等全部晨检项目。学生通过晨检后，家长手机上会实时收到孩子当日的晨检及入园信息，方便了解自己孩子的健康状况及入校信息。

钉钉幼教行业负责人逾越介绍，疫情期间，钉钉积极响应 “停课不停学 “，服务全国超过 21 万所学校的数字化管理和教学。这次和合作伙伴推出晨检机器人，可以更好地通过数字化技术服务好教育行业，推动人工智能技术在教育领域的使用。