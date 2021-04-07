隐私专家呼吁调查谷歌：未经允许追踪 Android 用户

北京时间 4 月 7 日晚间消息，据报道，隐私维权者马克斯 · 施雷姆斯（Max Schrems）今日向法国监管机构投诉谷歌，指控谷歌在未经许可的情况下，私自跟踪 Android 手机用户。

施雷姆斯成立的隐私维权组织 “Noyb”今日在法国投诉谷歌，指控谷歌在创建独特的广告代码时，没有获得 Android 手机用户的许可。为此，他呼吁相关部门对谷歌展开调查。Noyb 称：“这些追踪器显然需要征得用户同意，但谷歌忽视了这一法律要求。”

谷歌广告代码的工作原理，类似于苹果公司的 “广告客户识别码”（IDFA），允许谷歌在不同网站上跟踪用户，并根据他们的浏览历史投放广告。

对此，谷歌尚未发表评论。

之前，施雷姆斯以起诉 Facebook 而闻名。数年前，施雷姆斯在一个里程碑式的案件中与 Facebook 展开了较量。最终，这起案件导致监管机构对美国和欧洲之间的数据传输协议做出了关键性决定。

去年夏天，欧洲最高法院决定驳回与美国达成的数据共享协议，原因是担心美国的监控法影响过于深远。当时。施雷姆斯将其形容为 “对爱尔兰数据监管机构和 Facebook 的彻底打击”。

去年 11 月，施雷姆斯还曾向德国和西班牙的数据保护机构投诉苹果，称 iPhone 在未经用户同意的情况下存储用户数据，这违反了欧盟法律。而苹果表示，该案中的指控是不准确的。