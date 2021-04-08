涨知识：马里亚纳海沟的 10 种奇怪生物

北京时间 4 月 8 日消息，马里亚纳海沟是地球上极为壮观的地质特征，与之相比，珠穆朗玛峰都显得平平无奇。然而，与珠穆朗玛峰不同的是，马里亚纳海沟几乎是看不见的，它是地壳上一道巨大的水下裂缝，长度是美国科罗拉多大峡谷的 5 倍多，深度更是令人难以置信。

事实上，马里亚纳海沟是地球海洋的最深处，对其深度有多种估计。这条海沟的最深处被称为 “挑战者深渊”，深度接近 10984 米。如果把珠穆朗玛峰放进马里亚纳海沟，其最高点距离海面还差 2134 米。

马里亚纳海沟形成于两个构造板块之间相互碰撞、挤压的地方。在缓慢的碰撞过程中，板块边缘向下推成 V 字形，形成了地球上独一无二的深谷。对人类来说，这是一个极其陌生的所在。直到最近几十年，科学家才开始了解那里可能有哪些生命形式。在超过 1000 米的海洋深处，没有阳光可供浮游植物进行光合作用，水温也停留在略高于冰点的水平，食物来源更是相当贫瘠。

海沟里的水压几乎是海平面的 1000 倍，如此巨大的压力几乎会压碎任何生物（或人造物体），除非其结构能专门应对这种极端的情况。因此，这片特殊的深海区域可以说对生命极不友好，但即便如此，我们仍然能在这里发现一些奇特的生命。

近年来，一些有人驾驶和无人驾驶的深潜器进入了马里亚纳海沟，发现确实有生物在这个如同外星世界般的环境中生存，甚至繁衍。接下来，让我们走进这个幽暗、神秘的水下世界，看看这个星球上一些最奇异的生物：它们不仅形貌奇特，也拥有最强悍的生命力。

小飞象章鱼

小飞象章鱼看起来很可爱，但它们在捕猎时会将猎物整个吞下去

这种章鱼长着很像大象耳朵的鳍，因此被形象地称为 “小飞象章鱼”，其英文名称来自于迪士尼电影中的 “小飞象”（Dumbo）。它们的体长在 20 厘米左右，长着可爱的扭来扭去的眼睛和撅起的 “嘴巴”，显得十分卡通。

尽管看起来很脆弱，但这种章鱼的生命力却十分顽强，它们是科学家所知生活环境最深的章鱼，喜欢在 3000 米到 4000 米之间活动。小飞象章鱼属于烟灰蛸属，具有蹼状的触腕，张开的时候很像一把伞。

与大多数章鱼不同，小飞象章鱼不会用喙状的嘴咀嚼和研磨食物，而是将猎物整个吞下去。因此，它们在进食的时候可能看起来就不那么可爱了。这种章鱼还具有与众不同的游动方式，会扇动像大 “耳朵”一样的鳍来提供游泳动力，甚至每秒可扇动 4~30 下，足以让它们尽情 “飞翔”。

深海龙鱼

深海龙鱼具有令人称奇的生物发光能力

如果说小飞象章鱼看起来人畜无害，那深海龙鱼就恰恰相反。它们长着巨大的牙齿和丑陋的外形，堪称名副其实的深海杀手。虽然属于鱼类，但深海龙鱼没有鳞片，而是具有像鳗鱼一样光溜溜的皮肤，因此又称为无鳞龙鱼。

深海龙鱼属于巨口鱼科，体长约 15 厘米，喜欢在 200 到 1800 米之间活动。和许多深海生物一样，这种鱼十分依赖于身体的生物发光部位，这些部位利用内部的化学反应产生怪异的光，它们可能利用这种发光能力与其他鱼类交流或进行伪装。这种鱼的下颚上还会垂下一个发光的须状突起，常常使其他鱼误以为这是一顿轻松的美餐，从而被吸引过来。但转眼间，它们却成为深海龙鱼的美餐。

一些深海龙鱼还进化出了产生红光的能力，而这是一种海洋生物不常见的光颜色。它们可能会用红色来给同类发信号，但更有可能的是，它们会在发动攻击之前用红光来照亮猎物。

管眼鱼

管眼鱼的头部是透明的

在幽暗的深海，光是一种稀有而珍贵的东西。能探测到哪怕是一丝光线的能力有时就能决定能否获得食物。因此，马里亚纳海沟里的生物，比如管眼鱼，就进化出了一些利用光线的不寻常特征。

怎么不寻常？首先，这种鱼的头部是透明的，其内部有两个灵敏的桶形眼睛，通常指向上方，使鱼能观察到猎物的轮廓。至于为什么头部是透明的，科学家认为这一特征可能只是为了收集更多的光线，从而让它们在竞争中获得更多的优势。

管眼鱼直到 1939 年才为人所知，当时人们将其从水下 762 米的栖息地打捞上来。即使如此，鱼体的情况也不甚理想，因为它们会在从深到浅的压力变化中破裂。现在，研究人员可以使用装备有探照灯和摄像机的深海遥控潜水器来更近距离地观察管眼鱼。当然，这种奇怪的鱼类仍然有着许多秘密，比如它们的生命周期和繁殖模式就令科学家倍感困惑。

Benthocodon 属水母

微小的 Benthocodon 属水母的钟状体呈现一种不透明的红色

水母是相当常见的海洋生物，有时会被冲上海岸，或是堵塞渔民的渔网。然而，这种 Benthocodon 属的水母却很与众不同，它们更喜欢生活在 700 多米的深海，通常就在海底附近。

Benthocodon 属水母属于棍手水母科，具有圆形的钟状体，直径一般为 2 到 3 厘米，长着大约 1500 条细细的红色触须，可以帮助它们在水中快速游动。它们主要以小型甲壳类动物、有孔虫和微小的单细胞生物为食。

许多种类的水母是透明的，但 Benthocodon 属水母的钟状体呈现一种不透明的红色。科学家认为，这种颜色可能有助于掩盖其猎物所发出的生物荧光，从而使太阳水母免遭危险。和马里亚纳海沟里的其他动物一样，科学家对这种水母的了解还非常有限。

黑角鮟鱇

黑角鮟鱇的头部长有突起，末端悬挂着一个发光的诱饵，用于吸引不幸的猎物

黑角鮟鱇在英文中被称为 “black seadevil”，意思是 “黑色海魔”。可以想见，如果一种鱼以 “魔鬼”为名，那它一定非常怪异。黑角鮟鱇确实没让人失望，它们展现出了一系列令人不可思议的奇怪特征。

从外形上看，黑角鮟鱇似乎就是直接从地狱游上来的；它们有着畸形的身体，牙齿尖利如刀，冰冷的眼睛似乎在进行死亡凝视。尽管看起来有够吓人，但黑角鮟鱇其实并不是很大。雌鱼的体长一般为 20 厘米，雄鱼则小得多，可能只有 2.5 厘米长。

黑角鮟鱇还演化出了一种奇怪的繁殖方式，体型娇小的雄性实际上将自己与雌性融合到了一起。它们的鳍、牙齿和眼睛消失了，一些内脏也消失了，最终与雌性合而为一。雄性身体的剩余部分基本上就相当于雌性的精子储存箱，可以在合适的时间随取随用，供卵子受精。

作为深海动物，黑角鮟鱇并不会着急追赶猎物。相反，它们的头部长有突起，末端悬挂着一个发光的诱饵，用于吸引不幸的猎物。凭借一张可怕的大嘴，黑角鮟鱇实际上能吃下比它自身更大的生物。

哥布林鲨

哥布林鲨在许多方面都很不寻常，其中之一就是它们粉红色的皮肤

如果你看过经典电影《异形》，你一定会对那个长着尖牙的秃顶生物破胸而出的场景印象深刻。现在想象一下，一条外形与之类似的鲨鱼在最黑暗、最深邃的海洋里游来游去。这就是哥布林鲨，一种堪称噩梦般的怪物。

哥布林鲨又名欧氏尖吻鲛，顾名思义，它们有一个很突出的吻部，就像一把锋利的剑。吻部下方是突出且可以伸缩的下颚，似乎与鲨鱼的形象不大匹配。更重要的是，这些鲨鱼的皮肤并不是我们通常印象中的灰色，而是呈现出一种独特的粉红色。

在深海环境中，哥布林鲨的体型可以说相当庞大，它们可以长到 5.5 米长。幸运的是，你不太可能遇到这样的庞然大物，因为哥布林鲨通常会潜到 900 多米的深处，而且年龄越大，潜得越深。

与许多深海动物一样，科学家对哥布林鲨知之甚少。没有人确切知道它们是如何繁殖的，而且也从未捕获过怀孕的雌性。作为鼠鲨目的成员，科学家推测它们也是卵胎生，即受精卵在母体内孵化，出生时已经是幼鲨。

长得像斧子的鱼

事实上，褶胸鱼科鱼类可以根据上方的光线改变自身生物发光的强度，从而优化伪装效果

海洋中有许多奇形怪状的鱼，其中一些鱼类长得就像人类所用的一种工具——斧子。这些鱼属于褶胸鱼科，有 40 多个物种。它们都长着瘦得出奇的身体，而且很多都有闪闪发光的鳞片，看起来更像是银光闪闪的斧头。它们的体型都很小，即使是最大的物种也只能长到大约 15 厘米长。纤弱的外表似乎掩盖了它们顽强的生命力，因为它们通常生活在近 1524 米的深处。

褶胸鱼科鱼类具有生物发光的能力，可以根据从上方渗透下来的光线多少来改变它们发光的亮度。在这一过程中，它们会用一种巧妙的伪装技术来隐藏自己的身体，即利用自身产生的暗淡光线来削弱自身轮廓，从而使捕食者更难从下面发现它们。

皱鳃鲨

皱鳃鲨的身体长而圆，看起来有点像鳗鱼

皱褶鲨看起来就像由多种生物混搭而成的怪物。它们有鳗鱼一样的圆形身体，脑袋扁平，就像某种陆地恐龙的头。和许多古老的鲨鱼一样，这一物种的起源也可以追溯到近 8000 万年前。

皱鳃鲨的名字来源于它们六对带褶皱的鳃裂。它们通常能长到 1.8 米长，具有 20 多排三叉戟形的牙齿，能咬碎任何经过它们身边的猎物。皱鳃鲨一生中大部分时间都生活在海底附近，通常在超过 1200 米深的水域活动。在极少数情况下，它们会被捕获并带到水面，但几乎总是立即死亡，这使研究者很难观察它们的行为和生命周期。

多年来，许多人认为皱褶鲨会像鳗鱼一样游泳和捕猎，但一些研究人员认为，内脏器官的排列方式使它们不大可能做出这样灵活的行动。更可能的情况是，这些鲨鱼会像陆地上的蛇一样攻击猎物，这让它们显得更加怪异。

“望远镜”章鱼

“望远镜”章鱼因其突出的眼睛而得名，这是深海水母蛸的独有特征

“望远镜”章鱼属于水母蛸属，又称为深海水母蛸，通常漂浮在地球海洋最深处的洋流中。与大多数章鱼不同，这种章鱼并不会在海底飞来飞去，而是会在超过 2000 米深度的水柱中漂浮——不是水平游动，而是垂直悬浮着，这也许是为了让更深处的捕食者难以看到它们的形状。

如果你足够幸运地在马里亚纳海沟中发现了深海水母蛸，你会发现它们的身体几乎是透明的，在八根触腕之间还有一张纤细的网，使它们看起来如同深海幽灵一般。

在如同玻璃纸般的身体中，你会看到两个突出的眼球，与其他章鱼的眼球截然不同。这些眼睛可以提供更宽的周边视觉，更容易发现捕食者和猎物。它们的眼睛还会旋转，或许这更有助于它们看透周围深邃的黑暗。

食骨蠕虫

食骨蠕虫没有胃、口和肛门，它们会分泌酸性物质，以进入死鲸的骨骼内部

“食骨蠕虫”这一名字，以及独特的羽毛状结构，使这种深海多毛纲动物看起来像科幻小说里的某种生物。这种蠕虫可以吞噬地球上一些最大动物——包括鲸类——的坚硬骨头。

食骨蠕虫没有胃、口和肛门，它们会分泌酸性物质，以进入死鲸的骨骼内部。然后，它们利用共生细菌将骨头中的蛋白质和脂肪转化为营养物质，作为食物。它们的羽毛状 “鳃”在水中摆动，吸收氧气以维持生存；它们还具有显著的根毛状结构，用于吸收营养和排泄废物。

雌性食骨蠕虫可以长到大约 5 厘米长。相比之下，雄性蠕虫体型微小，它们会被雌性纳入身体之内。最终，雄性蠕虫会进入雌性的输卵管中，使卵子受精；之后雌性将受精卵释放到水中，食骨蠕虫的生命周期重新开始。在海洋最黑暗的角落中，新的食骨蠕虫开始清理鲸类的残骸。

利用更先进的技术手段，人类终于得以窥视马里亚纳海沟的幽暗世界。即便如此，这个巨大的水下峡谷仍然是地球上探索最不充分的地方之一。在未来很长一段时间，在我们开发出更新的探索技术之前，它很可能会一直保持着神秘的状态。和海沟本身一样，生活在那里的动物也仍将带来更多的未解之谜，等待着科学家去发现。