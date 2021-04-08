自动驾驶竟是为了让人变懒？

小雷今天不想和大家扯什么枯燥无味的技术分析，也不谈什么行业动态，只是想聊一聊大家打心底里到底想要一台什么样的车，是什么决定了汽车的发展，以及未来的汽车将会发展成什么样。

懒惰是汽车自动化发展的源动力

如果你要买一台车，首先会考虑哪些因素？是品牌、颜值、空间、配置、油耗、动力还是保值率？总之自动驾驶作为一项极具未来性的技术，似乎在众多的选车理由中毫无存在感。那么，自动驾驶在消费者心目中的地位真有那么卑微吗？

长久以来，汽车一直都在往“自动驾驶”的方向发展，甚至某些国家对汽车的定义就叫做“自动车”。从广义上来看，车辆从手推车到马车是一种自动化变革，从马车到汽车是一种自动化变革，汽车从手动变速箱到自动变速箱也是一种自动化变革。

如果再问你一句：手动挡车型和自动挡车型你会怎么选？小雷相信绝大部分消费者都会选择后者。因为在大多数情况下，人们都会下意识的选择多一事不如少一事，都不想去承担在塞车时需要踩离合挂挡的“风险”，而自动变速箱的诞生，手动变速箱逐渐被淘汰就是一次人生而懒惰的选择。

如果说手动变速箱时代的落幕是解放了左脚和右手的劳动力，是换挡动作上的一次变革；那么自动驾驶则解放的是整个肢体甚至脑力，是一场整个驾驶层面的变革，因为自动驾驶可以让人在驾驶层面懒得更加舒心，懒得更加惬意。

那么，为什么大多数消费者能够因为懒在第一时间选择自动挡车型，却不能接受更加智能化的自动驾驶技术呢？

自动挡喜闻乐见，自动驾驶却被丑拒？

从手动变速箱到自动变速箱是一场经历了数十年的机械变革，它已经久经市场考验并且技术成熟；而自动驾驶技术从面世至今则仅有十数年的时间。大多数消费者都没有真正接触过 L2 级别的自动驾驶技术，有很多消费者甚至连定速巡航都没有用过，他们对新事物还处在抵触期。

关于消费者对自动驾驶接受能力的问题，小雷专门“采访”过家里的几位父辈。小雷之所以会将“采访”对象设定在父辈上，主要是考虑到了目前国内主流的汽车消费群体仍然是以他们这一代人为主。

其中，小雷的父亲和伯父都有自己的私家车，并且驾龄都超过了 20 年，他们对于自动驾驶技术就表现出了明显的不信任，认为把方向盘牢牢地抓在自己手里才是最靠谱的。

除了完全没有接触过自动驾驶技术的消费者之外，还有一些一用自动驾驶辅助功能就上瘾的消费者，这些消费者则是以追求科技的年轻人为主。他们往往都会对自动驾驶技术产生过度依赖，从而忽略了目前的自动驾驶技术还只是处在“辅助”阶段。因为过于依赖自动驾驶技术酿成的交通事故屡见不鲜，这就进一步加剧了消费者对现阶段自动驾驶技术的不信任。

另外，在如今动辄大塞车的用车情景下，自动变速箱已经成为了消费者们的刚需，而目前尚不成熟的自动驾驶技术由于依然时刻需要司机的监管，相较于自动变速箱而言，还属于可有可无的鸡肋技术。

在安全性方面，自动变速箱即便是偶尔闹个“小性子”，不过也就是一顿让人不爽的顿挫而已。如果自动驾驶的“脾气”上来了，那么这个脾气小则吓你一跳，大则车毁人亡。

综上所述，自动变速箱和自动驾驶同样是驾驶出行方面的偷懒利器，前者早已被人所接受，而后者却不被人认可，主要就是因为人生而懒，但是更加惜命。

自动驾驶对于汽车的发展而言显然是一项极具前瞻性的技术，不过这项技术想要真正落地，并且取得消费者的信任，还需要进一步升级自己的技术，完善自己的 bug。

如果自动驾驶得以完善

事实上国内最知名的自动驾驶领域巨头 —— 百 度 Apollo 就已经将 L4 级别的自动驾驶技术带入了量产时代，并且它的自动驾驶汽车已经在多个城市得到了上路许可。在国外，Waymo 公司也在自动驾驶技术的研发量产中获得了巨大进展，它甚至已经成立了一家专门运营完全自动驾驶出租车的公司。由此可见，自动驾驶技术在目前看来其实并不科幻，也不遥远。

任何科技的发展都具有两面性，汽车仅仅是从手动变速箱进化到自动变速箱，就已经让很多热爱操控驾驶的汽车爱好者以及键盘侠们直呼失去了最直接的驾驶乐趣。可以预见，完全自动驾驶技术的到来，必然会让“驾驶”、“操控”这类词永远成为历史。

反过来想一想，如果自动驾驶技术能够确保行驶的安全性，司机也可以像信任自动变速箱一样信任自动驾驶，不再需要对汽车行驶进行接管。司机可以通过语音、触摸等形式对自动驾驶汽车传达指令，让自动驾驶汽车自行完成从 A 点到 B 点的接送任务。这样一来，司机每天都可以腾出几个、甚至十几个小时的空闲时间用于处理其他事务，这项技术或将让消费者成为真正的“时间管理大师”。

对了，如果完全自动驾驶技术能够真正普及下来，“司机”这个词或许也会跟着“驾驶”、“操控”这些词一起成为历史，因为这个时候所谓的司机就是自动驾驶汽车本身。

总结

从马车到汽车，从手动变速箱到自动变速箱，从自动变速箱到自动驾驶，这一次又次的变革无一不是为了让出行变得更加简单、高效，换而言之就是司机更能偷懒。当然，汽车自动驾驶技术的高效不止是体现在了司机上。

未来如果完全自动驾驶得以彻底的普及，那么自动驾驶汽车在道路上的行驶状况将会更加安全规范，这将对缓解道路交通的压力产生极大的帮助，让整个交通系统也变得更加高效。

严格来说，人生而懒惰不仅是促进汽车工业发展的源动力，也是促进科技发展，乃至是人类文明发展的源动力，因为人类的发展，科学的进步本质上就是为了更加高效，而高效这个词本质上也就是让人们出最少的力，干最多的活。

当然，本文的核心观点并不是为了宣扬懒惰的高贵，我国有句古话叫做“穷则思变”，这句话的意思是说人在穷的时候要懂得改变现状。在小雷看来，人如果想要变得更“懒”，想要让懒变得更加顺理成章，那就更要懂得改变现状。