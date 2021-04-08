电竞粉丝数量超越 NBA，腾讯大规模投资游戏玩家

北京时间 4 月 8 日早间消息，据报道，去年 10 月，在全球都笼罩在疫情之下的时候，有 6000 多人依然涌入了上海一座体育场内，为的只是观看世界上最大的体育赛事之一。另外，还有 4500 万人选择在网上观看，大约相当于 2020 年 6 场 NBA 总决赛的观看量。而这场在上海的体育馆内举行的赛事，是英雄联盟世界锦标赛，对竞技游戏及其组织者腾讯控股有限公司来说，这次活动是一个分水岭。

作为亚洲最有价值的企业之一，腾讯已经将目光投向了一个价值 10 亿美元的市场：电子竞技市场，关注这个领域的粉丝，已经超过了 NBA 和 NFL。腾讯希望主导线上娱乐市场（包括手机游戏、视频流媒体和社交媒体等），而电子游戏竞技是其核心，该公司押注电子竞技将吸引并留住大量互联网观众，并寄希望于它的市场规模将赶上 NBA。

而实现这一目标的关键，就是英雄联盟竞技比赛，以及腾竞体育。腾讯在 2019 年成立了腾竞体育，旨在中国组织和推广电竞比赛。虽然在最初的两年中，腾竞体育的总收入仅仅不到 10 亿元人民币（约 1.52 亿美元），但是这家刚刚成立不久的企业打算围绕其明星选手和竞技团队打造真人秀和直播频道到原创内容，并销售周边商品。

腾竞体育联席 CEO 林松说到：“电子竞技就像超级碗，它不仅仅是一个体育赛事，也是艺术和娱乐的载体。我们未来的发展方向，是要连接电竞、我们的游戏以及更广泛的娱乐业务。”

大步向前

电子竞技展示了腾讯对长期未来的看法。这家全球最大的游戏发行商已经在人才、流媒体网站和电竞赛事组织方面投资了数十亿美元，从而搭建必要的基础设施，该公司已经将职业游戏经济从一个小众市场变成了其长期增长战略的重要组成部分。腾竞体育预计，今年其海外收视率最高将翻一倍，并计划通过向海外媒体收取版权费来获得收入。

Ampere Analysis 分析师张春迪（音）表示：“腾讯对电竞的投资是长期行为，因为它打破了从授权到赞助，再到门票销售等不同业务之间的边界。特别是在游戏市场本身对注意力的竞争加剧和用户获取成本增加的背景下。电子竞技未来仍然有着巨大的未开发的潜力。”

总部位于深圳的腾讯还运营着中国最大的视频和电子书业务，与此同时他们还有自己的电影和游戏制作业务，因此对于如何利用内容盈利，他们有着丰富的经验。

腾讯发布了王者荣耀和绝地求生等移动游戏，这些备受用户欢迎的手游为该公司带来了大量的收入，并养活了其内容部门。除了真人秀和音乐节之外，去年腾讯还推出了一部名为《穿越火线》的网剧，讲述了一个轮椅少年试图成为一名职业游戏玩家的故事。

电子竞技也是腾讯用来吸引外国观众的重要工具，该公司的国外用户中，绝大多数都是靠着绝地求生和英雄联盟等游戏接触到腾讯的。绝地求生是东南亚最受欢迎的游戏之一，在全球范围内，这款游戏已经吸引了数千万玩家。

在腾竞体育的运营下，中国的英雄联盟职业联赛已经成为世界上规模最大的体育联赛：每年有 17 个战队进行数百场对决，2020 年赛季，该赛事通过直播和社交内容获得了 1000 亿的点击量。新赛季该赛事的主要赞助商是大名鼎鼎的汽车制造商梅赛德斯 - 奔驰。京东和苏宁等电子商务巨头也有类似的想法，两家公司都运营着英雄联盟职业联赛职业战队。

林松表示，类似赛事的转播收入，占腾竞体育总收入的 60% 左右，其余大部分都来自赞助协议。林松同时也是腾讯旗下英雄联盟游戏公司开发商 Riot Games 的中国区负责人。他表示，与亚马逊旗下的 Twitch 类似，电竞赛事的直播也可以通过虚拟礼品销售获得营收，赛事的目标也是要扩大特许商品的销售收入。

截止到目前，对于职业电竞，中国政府方面也展现出了有利的态度，前提是游戏本身已经完成审批，以确保游戏中没有过于暴力的内容。这使得腾讯及其同行能够探索包括海外在内的多种商业渠道。

2020 年，在 YouTube 和 Twitch 等平台上，英雄联盟职业联赛在中国之外的同时收视最高达到了 31 万人，腾竞体育计划在 2022 年结束前，将这一数字翻倍。为了给这个目标提供帮助，腾讯制作了多语言网络节目，另外腾讯还在美国市场上推出了一个名为 Trovo Live 的流媒体服务。与其他运动一样，电竞也是靠视觉传达的，腾讯要做的，只是把解说评论换成当地语言就可以顺利地完成本地化。

林松表示，未来，腾竞体育计划在中国为其他游戏也组织类似赛事。今年 2 月，英雄联盟的手机版野生裂谷获得了在中国进行商业发布的许可，这款备受期待的游戏最近也可以供美国玩家测试。由于现在大部分游戏都是在手机上进行的，随时随地都可进行游戏的特性，可能会让电子竞技吸引更多的玩家。

林松表示：“我自己也是一名玩家，每次看到一个人从寂寂无名成长为一个大明星，我都会倍受鼓舞。我相信，处于相同的原因，很多粉丝都将电竞视为一种体育运动，并且爱上了它。”