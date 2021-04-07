《QQ 飞车》手游 2021 S 联赛春季赛开赛在即，赛程赛制公布

IT之家 4 月 7 日消息 4 月 15 日，QQ 飞车手游 2021S 联赛春季赛将正式开赛。目前，本次春季赛的赛程和赛制已公布。

IT之家了解到，本次春季赛将于 4 月 15 日开赛，共分为四个阶段，包括常规赛、季后赛 A/B 阶顺位赛、季后赛双败淘汰赛以及总决赛。

其中，常规赛将于 4 月 15 日 - 5 月 15 日的每周四至周日进行。常规赛期间 12 支俱乐部将不分组进行单循环比赛。比赛采用 BO3 赛制。五周的常规赛将进行 66 场比赛。

季后赛 A/B 阶顺位赛将于 5 月 21 日 - 5 月 30 日的每周五到周日进行。根据常规赛排名，前 8 名的俱乐部队伍晋级季后赛，第 9-12 名淘汰；第 1-4 名进入 A 阶顺位，第 5-8 名进入 B 阶顺位，各自顺位的队伍进行 BO5 的组内循环积分赛，— 共 2 周，将进行 12 场比赛。

季后赛双败淘汰赛则于 6 月 3 日 - 6 月 6 日进行。根据各组的组内排名情况，将有 6 支俱乐部队伍晋级双败淘汰赛，比赛采用 BO5 赛制，将进行 5 场比赛，决出最后晋级总决赛的俱乐部战队。

最后的总决赛将于 6 月 19 日进行。胜者组决赛胜者与败者组决赛胜者两支俱乐部战队将进行对决，决出最后的冠军战队。