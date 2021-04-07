首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

《QQ 飞车》手游 2021 S 联赛春季赛开赛在即，赛程赛制公布

2021/4/7 9:51:40 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家 4 月 7 日消息 4 月 15 日，QQ 飞车手游 2021S 联赛春季赛将正式开赛。目前，本次春季赛的赛程和赛制已公布。

IT之家了解到，本次春季赛将于 4 月 15 日开赛，共分为四个阶段，包括常规赛、季后赛 A/B 阶顺位赛、季后赛双败淘汰赛以及总决赛。

其中，常规赛将于 4 月 15 日 - 5 月 15 日的每周四至周日进行。常规赛期间 12 支俱乐部将不分组进行单循环比赛。比赛采用 BO3 赛制。五周的常规赛将进行 66 场比赛。

季后赛 A/B 阶顺位赛将于 5 月 21 日 - 5 月 30 日的每周五到周日进行。根据常规赛排名，前 8 名的俱乐部队伍晋级季后赛，第 9-12 名淘汰；第 1-4 名进入 A 阶顺位，第 5-8 名进入 B 阶顺位，各自顺位的队伍进行 BO5 的组内循环积分赛，— 共 2 周，将进行 12 场比赛。

季后赛双败淘汰赛则于 6 月 3 日 - 6 月 6 日进行。根据各组的组内排名情况，将有 6 支俱乐部队伍晋级双败淘汰赛，比赛采用 BO5 赛制，将进行 5 场比赛，决出最后晋级总决赛的俱乐部战队。

最后的总决赛将于 6 月 19 日进行。胜者组决赛胜者与败者组决赛胜者两支俱乐部战队将进行对决，决出最后的冠军战队。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾讯电竞

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用