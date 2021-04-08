魅族推出 “iPhone 换 18”活动：可享最高 4000 元以旧换新专项补贴

IT之家 4 月 8 日消息 据魅族科技官微消息，魅族上线了 “iPhone 换 18”活动，也就是 iPhone 以旧换新购买魅族 18，活动期间可获最高 4000 元 iPhone 以旧换新专项补贴。

IT之家了解到，置换机型范围适用于所有 iPhone 7 及以后机型，包括 iPhone 7 Plus、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XR、iPhone 11 和 iPhone 12，最高折抵 1592 元至 14000 元不等。

此外，活动期间还有机会获赠 POP2s 真无线耳机及 12 期免息分期。

魅族官方在宣传此活动时称，魅族 18“和 iPhone 一样注重安全隐私保护”、拥有 “和 iPhone 一样纯粹的舒适体验”。据魅族官方昨天发布消息称，购买魅族 18 的新用户中，45% 来自苹果 iPhone 用户。值得一提的是，魅族 18 系列号称 “三零手机”，出厂自带应用 0 广告、0 预装第三方应用、0 运营推送。IT之家了解到，魅族官方称，从魅族 18 系列开始，将彻底放弃互联网广告营收，为用户提供真正纯粹、私密、不被打扰的个人设备。

魅族 18 Pro 搭载骁龙 888 芯片、满血 LPDDR5、UFS3.1 存储，采用 6.7 英寸三星 E4 的 2K+/120Hz 柔性屏，触控采样率可达 240Hz 。支持刷新率动态调节，通过 HDR10+ 认证，1300nit 峰值亮度、4096 级亮度调节、100% DCI-P3 高色域、SGS 低蓝光护眼认证。

IT之家了解到，魅族 18 Pro 运行 Flyme 9 安全纯净系统 “0 广 0 推 0 预装”，拥有隐私保护四大法宝 “守护权杖、全视鹰眼、隐形妙靴、私密斗篷”，搭载 AR 全场景大师影像系统，后置四摄，支持深感对焦，前置 4400 万像素镜头。

其他方面，魅族 18 Pro 采用八曲微弧设计，采用高通超声波屏下指纹，支持 OneMind 5.0，拥有第四代「双」超线性扬声器，升级 mEngine 4.0 触感引擎，采用超大 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 电池长续航，有线无线均为 40W，重 189g，厚 8.1mm，售价 4999 元起。

魅族 18 仅重 162g，6.2 英寸轻薄机身，搭载骁龙 888 平台，自称小屏满血旗舰；采用 2K+/120Hz 柔性屏；内置 4000mAh 超大容量电池，小屏同尺寸最强续航；拥有 6400W 全场景防抖影像系统；运行 Flyme 9 安全纯净系统；隐私保护四大法宝。