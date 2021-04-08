AMD Radeon Pro 工作站显卡曝光：Navi 21 核心，类似 RX 6800 XT

IT之家4月8日消息 根据 Chiphell 论坛消息，有一名用户曝光了 AMD 即将推出的 Radeon Pro 工作站显卡，采用单涡轮风扇、双 8-Pin 供电。目前这款产品的具体型号未知，根据背板信心，显卡标配 16GB 三星显存，核心代号为 Navi 21 GLXL。核心的频率以及流处理器个数未知。

外媒 videocardz 表示，这款显卡的核心与 AMD RX 6800 XT/6900 XT 游戏显卡类似，但是为了保证稳定性和散热能力，GPU 核心频率会比游戏显卡略低，功耗预计为 250W。这是 AMD 首款采用 Navi2X 系列核心的专业图形显卡。

外媒对比了这款显卡与 RX 6800 XT 公版的背板设计。可以看出，显卡核心、电容布局十分类似，但散热器螺丝孔位、供电插槽位置有所不同。

IT之家获悉，AMD RX 6800 XT 显卡具备 72EU，4608 个流处理器，显卡频率 2015MHz，峰值单精度计算性能 20.74 TFLOPs。这款显卡不仅配备 16GB GDDR6 显存，还具备 128 MB Infinity Cache，进一步提升性能。此外，显存位宽为 256-bit，功耗为 300W。