特斯拉拟在印度三城开设展厅，还聘请高管负责游说和业务工作

4 月 8 日消息，据多位知情人士透露，电动汽车制造商特斯拉正寻求在印度三个城市开设展厅，并在进入印度之前聘请高管领导游说和拓展业务工作。

今年 1 月份，特斯拉在印度注册了一家当地公司，预计其最早将于 2021 年中期在印度进口和销售 Model 3 电动轿车，以瞄准这个利基市场的富裕客户。

三位知情人士表示，特斯拉正寻求在印度首都新德里、西部金融中心孟买和南部科技城市班加罗尔开设展厅和服务中心，每处占地面积在 2 万到 - 3 万平方英尺（约合 1858 到 2787 平方米）。特斯拉还没有回应置评请求。

另外，特斯拉据悉已经聘请了印度投资促进机构 Investment India 的前高管马努杰 · 库拉纳（Manuj Khurana），他是特斯拉在印度领导其政策和业务发展努力的第一位主要员工。

去年 10 月，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在推特上表示，该公司将在 2021 年进入印度，他此前也曾发布过类似的推文。不过，寻找展厅和招募库拉纳标志着特斯拉正在加快行动。

知情人士称，特斯拉还聘请了全球房地产咨询公司世邦魏理仕集团 (CBRE Group)帮助调查适合开设展厅的地点，这些地方需要让公司更容易接触到富裕客户。

大都市地区的豪华车展厅通常在 8000 至 1 万平方英尺（约合 743 至 929 平方米）之间。但在印度，大多数展厅的面积要小得多，那里的高端房地产空间通常供不应求，新德里和孟买的房地产价格在全球都名列前茅。

知情人士表示：“如果看看特斯拉在全球各地的展厅，你会发现它们就像是体验中心。该公司将考虑对它们进行某些修改，以便在印度市场复制这种做法。”世邦魏理仕表示，其对 “我们可能代表客户所做的工作”不予置评。

库拉纳此前曾参加了一个关于交通未来的政府小组，这个小组由印度总理的科学顾问领导。两位知情人士称，在担任新角色后，他还将负责解决特斯拉进入印度市场的相关流程问题。

但对于特斯拉来说，印度是个不太容易打入的市场。那里的充电基础设施可以忽略不计，进口汽车的税收很高，而电动汽车的使用率很低。在印度去年售出的 240 万辆汽车中，纯电动汽车仅为 5000 辆。而在中国，新能源汽车的销量达到 125 万辆。

然而，分析人士说，随着印度政府加大对推广清洁汽车的支持，再加上印度富裕消费者的数量不断增加，将使其成为汽车制造商不能忽视的市场。

虽然特斯拉最初计划向印度进口汽车，但印度官员上个月表示，政府准备提供激励措施，以确保如果特斯拉承诺在当地制造，其生产成本将低于中国。