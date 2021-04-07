德国一辆特斯拉 Model S 行驶里程达到 130 万公里，马斯克再次发文祝贺

4 月 7 消息，据国外媒体报道，2019 年的 11 月份，德国一位消费者的特斯拉 Model S，在多次更换电池、驱动系统及电动机之后，行驶里程达到了 100 万公里，被列入吉尼斯世界记录。

而从外媒最新的报道来看，德国消费者创造了吉尼斯世界记录的那辆 Model S，行驶里程仍在不断刷新，目前已经达到了 130 万公里。

德国那辆 Model S 的行驶里程达到 130 万公里的消息，是由车主 Hansjörg vonGemmingen-Hornberg，当地时间 4 月 4 日在社交媒体上宣布的，他还附上了行驶里程达到 130 万公里的截图。

Model S 行驶里程达到 130 万公里，也再次引起了特斯拉 CEO 马斯克的关注，马斯克在社交媒体上也对他表示了祝贺。

值得注意的是，外媒在报道中提到，在行驶里程达到 120 万公里时，马斯克也在社交媒体上对 Hansjörg von Gemmingen-Hornberg 表示了祝贺，达到 130 万公里，是再次向他祝贺。

行驶里程达到 130 万公里的这辆 Model S，是 P85 版，Hansjörgvon Gemmingen-Hornberg 在 2014 年购入，外观为红色。

外媒在报道 Hansjörgvon Gemmingen-Hornberg 的 Model S 行驶里程达到 130 万公里时，并未提及他是否再次有对电池、驱动系统、电动机等重要部件进行更换，他本人在社交媒体上也未透露相关的消息。

但从此前达到 100 万公里时更换的零部件来看，部分部件预计有过更换。在 2019 年报道行驶里程达到 100 万公里时，外媒是提到 Hansjörg von Gemmingen-Hornberg 的那辆 Model S，电池已更换两次，驱动系统更换 3 次，电动机是第 4 批，从更换的平均行驶里程来看，驱动系统和电动机，在从 100 万公里到 130 万公里之间，大概率有过更换。