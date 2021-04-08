小心了，京东订单详情会变，下单前务必全程录屏！

本文首发自：IT之家 微信公众号

网购最大的优点是什么？

有的人认为是便宜，有的人认为是方便。

但启人觉得，网购最大的优点应该是 “透明”。

平台的出现，保证了交易双方的财产安全。

规则的制订，杜绝了买家卖家抵赖的可能。

这从根本上解决了【信任】的问题。

但是，启人要说但是了。

最近，在网购的过程中，我发现京东有两个细思恐极的规则：

京东拒绝为消费者提供交易快照。

而且京东的订单页面，会随着商家对商品的更改而更改！

这不是逼消费者买东西前先录屏吗？？？

启人先给大家解释下交易快照是什么。

从法律的角度来讲：

网购订单是一种【合同要约】，里面详细记录了买家购买的数量、价款、支付方式、收货人、收货地址等。

一旦卖家将订单中的商品实际发货，买卖双方的【合同】就算正式达成。

但是，网购有个最大的问题是，电子版【合同】存在后台修改的可能。

如果卖家卖出一个商品后，立刻更改商品详情，换成一个便宜的，买家只能白白吃亏。

为防止这种情况发生，淘宝和拼多多都在订单详情页面中加入了【交易快照】功能。

这个功能可以将你下单那一瞬间的商品详情页截图留证，防止日后扯皮。

很人性化，对吧？

但是，启人又要说但是了。

作为【合同原件】的交易快照，京东不但不提供给消费者，还提供给商家。

商家一旦修改商品详情，用户的订单页也会跟着变（点进去只能看到商家修改后的最新页面）。

这不得不让人怀疑，京东在暗暗偏袒某一方。

大家看，2016 年就有用户公开表示自己的订单内容，和最初下单时不一致。

付款后，京东发来的邮件里，是一双【深蓝色】和【深棕色】的鞋。

但在电脑中查看订单，就变成了一双【深蓝色】和【土黄色】的鞋。

经过询问后，商家承认他们编辑了商品信息，变成了一个新商品。

对比微信上收到的京东提示，可以看到，就连商品名都变了。

这位网友吐槽道 “商家改成什么，订单就显示什么，多么的不靠谱！”

启人赶紧查看了一下自己的订单，我发现，这个问题确实存在。

比如我买的这款坚果，当初邮件里的证据是【满 199 减 120 】。

但现在订单详情里，变成了【满 400 减 280 】。

另外一个订单也是这样，订单详情中的两张图片都和购买的商品完全不同，点进去后更是不同。

由此可见，京东这个所谓的订单，不一定是当初那个订单。点进去的详情，也不一定具有任何参考价值。

千万不要以为只有京东上的第三方卖家才会出现这个问题，京东自营也不能避免。

有网友表示：“常规，我（在京东自营）买了内存条，当时上面的外观特征是 rgb，送来的是马甲条。然后京东专员说快照没有 rgb 。有点可笑。”

还有网友表示：2019 年 9 月在京东上买了一台 16 升的热水器，收到时却只有 10 升。再次查看订单发现订单页变成了 10 升的。

万幸，这位用户在购买前截了图：

（注意看，图片右上角写的是 10 升，标题和规格写的是 16 升）

在昨晚这篇稿件发出后，我们在微信后台上收到了很多用户的类似反馈，比如这条：

京东自营在用户下单后更改活动规则，我要是不提供截图，客服就不承认！提供了截图，客服才退钱给我。

当然，京东的订单详情会变这还不是最可怕的。

最可怕的是，当买家和卖家发生纠纷时，京东拒绝为买家提供交易快照。

就在昨天，启人和京东上一位卖家发生交易纠纷。

我自信满满地问他：有交易快照你赖得掉？

他不慌不忙地说：您能给我看看吗？

启人果断打开京东，然而找了一会儿我才发现：我 X ，根本没有交易快照，详情早改了。除了一张碰运气从谷歌抓到的快照，我手里一点证据都没有。

就在今早，启人给京东客服打了个电话，要求他们提供交易快照，也就是【合同原件】。

但让我没想到的是，京东客服能看到快照，但拒绝向用户提供。

在我明确告知对方：【根据《电子商务法》第六十二条规定：在电子商务争议处理中，电子商务经营者应当提供原始合同和交易记录】后，京东依旧拒绝提供交易快照。

他们的理由是：交易快照涉及我们内部的隐私，这是公司的规定。

呵呵，启人我作为交易的一方，不但拿不到合同原件，信息反倒成了京东内部的隐私。

而且别忘了，京东这个所谓的隐私，卖家是可以任意查看的！这就不得不佩服京东对 “隐私”的保护相当到位了。

在启人对京东的做法提出质疑后，可能是 307970 号客服忘了关麦，我清楚地听到她在小声嘟囔：为什么会把这个权限给卖家呢？

就连客服都对京东的做法产生了怀疑！

事实上，京东关于交易快照被告也不是一次了。

通过中国裁判文书网可知，京东对其他用户也选择坚决不给交易快照。

然而一旦上了法庭，这些所谓的隐私，又都被京东交了出去。

用户想看自己的交易快照，难道只能上法庭？

这维权成本也太高了吧？？？

说句实话，我实在不敢想象哪家的用户需要下单前录屏、下单后起诉。

怪不得很多用户亲切地称京东为【狗东】呢。

别说，还真是。

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