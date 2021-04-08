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小心了，京东订单详情会变，下单前务必全程录屏！

2021/4/8 18:13:42 来源：IT之家 作者：启人 责编：启人
评论：

本文首发自：IT之家 微信公众号

网购最大的优点是什么？

有的人认为是便宜，有的人认为是方便。

但启人觉得，网购最大的优点应该是 “透明”

  • 平台的出现，保证了交易双方的财产安全。

  • 规则的制订，杜绝了买家卖家抵赖的可能。

这从根本上解决了【信任】的问题。

但是，启人要说但是了。

最近，在网购的过程中，我发现京东有两个细思恐极的规则：

  • 京东拒绝为消费者提供交易快照。

  • 而且京东的订单页面，会随着商家对商品的更改而更改！

这不是逼消费者买东西前先录屏吗？？？

image.png

启人先给大家解释下交易快照是什么。

从法律的角度来讲：

网购订单是一种【合同要约】，里面详细记录了买家购买的数量、价款、支付方式、收货人、收货地址等。

一旦卖家将订单中的商品实际发货，买卖双方的【合同】就算正式达成。

但是，网购有个最大的问题是，电子版【合同】存在后台修改的可能。

如果卖家卖出一个商品后，立刻更改商品详情，换成一个便宜的，买家只能白白吃亏。

为防止这种情况发生，淘宝和拼多多都在订单详情页面中加入了【交易快照】功能。

这个功能可以将你下单那一瞬间的商品详情页截图留证，防止日后扯皮。

很人性化，对吧？

但是，启人又要说但是了。

作为【合同原件】的交易快照，京东不但不提供给消费者，还提供给商家。

商家一旦修改商品详情，用户的订单页也会跟着变（点进去只能看到商家修改后的最新页面）。

这不得不让人怀疑，京东在暗暗偏袒某一方。

大家看，2016 年就有用户公开表示自己的订单内容，和最初下单时不一致。

付款后，京东发来的邮件里，是一双【深蓝色】和【深棕色】的鞋。

但在电脑中查看订单，就变成了一双【深蓝色】和【土黄色】的鞋。

经过询问后，商家承认他们编辑了商品信息，变成了一个新商品。

对比微信上收到的京东提示，可以看到，就连商品名都变了。

这位网友吐槽道 “商家改成什么，订单就显示什么，多么的不靠谱！”

启人赶紧查看了一下自己的订单，我发现，这个问题确实存在。

比如我买的这款坚果，当初邮件里的证据是【满 199 减 120 】。

但现在订单详情里，变成了【满 400 减 280 】。

另外一个订单也是这样，订单详情中的两张图片都和购买的商品完全不同，点进去后更是不同。

由此可见，京东这个所谓的订单，不一定是当初那个订单。点进去的详情，也不一定具有任何参考价值

千万不要以为只有京东上的第三方卖家才会出现这个问题，京东自营也不能避免。

有网友表示：“常规，我（在京东自营）买了内存条，当时上面的外观特征是 rgb，送来的是马甲条。然后京东专员说快照没有 rgb 。有点可笑。”

还有网友表示：2019 年 9 月在京东上买了一台 16 升的热水器，收到时却只有 10 升。再次查看订单发现订单页变成了 10 升的。

万幸，这位用户在购买前截了图：

（注意看，图片右上角写的是 10 升，标题和规格写的是 16 升）

在昨晚这篇稿件发出后，我们在微信后台上收到了很多用户的类似反馈，比如这条：

京东自营在用户下单后更改活动规则，我要是不提供截图，客服就不承认！提供了截图，客服才退钱给我。

image.png

当然，京东的订单详情会变这还不是最可怕的。

最可怕的是，当买家和卖家发生纠纷时，京东拒绝为买家提供交易快照。

就在昨天，启人和京东上一位卖家发生交易纠纷。

我自信满满地问他：有交易快照你赖得掉？

他不慌不忙地说：您能给我看看吗？

启人果断打开京东，然而找了一会儿我才发现：我 X ，根本没有交易快照，详情早改了。除了一张碰运气从谷歌抓到的快照，我手里一点证据都没有。

就在今早，启人给京东客服打了个电话，要求他们提供交易快照，也就是【合同原件】。

但让我没想到的是，京东客服能看到快照，但拒绝向用户提供。

在我明确告知对方：【根据《电子商务法》第六十二条规定：在电子商务争议处理中，电子商务经营者应当提供原始合同和交易记录】后，京东依旧拒绝提供交易快照

他们的理由是：交易快照涉及我们内部的隐私，这是公司的规定。

呵呵，启人我作为交易的一方，不但拿不到合同原件，信息反倒成了京东内部的隐私。

而且别忘了，京东这个所谓的隐私，卖家是可以任意查看的！这就不得不佩服京东对 “隐私”的保护相当到位了。

在启人对京东的做法提出质疑后，可能是 307970 号客服忘了关麦，我清楚地听到她在小声嘟囔：为什么会把这个权限给卖家呢？

就连客服都对京东的做法产生了怀疑！

事实上，京东关于交易快照被告也不是一次了。

通过中国裁判文书网可知，京东对其他用户也选择坚决不给交易快照。

然而一旦上了法庭，这些所谓的隐私，又都被京东交了出去。

用户想看自己的交易快照，难道只能上法庭？

这维权成本也太高了吧？？？

说句实话，我实在不敢想象哪家的用户需要下单前录屏、下单后起诉

怪不得很多用户亲切地称京东为【狗东】呢。

别说，还真是。

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关键词：京东交易快照交易纠纷

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