99999 元起，华为全屋智能发布：主机搭载鸿蒙 OS 中央控制系统，覆盖全屋 PLC 家庭总线和 Wi-Fi 6+

4 月 8 日晚间消息，华为全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会今日举行。面向 “全屋互联”“全屋 AI”“生态整合”三大影响行业发展和用户体验的挑战，华为提出了 “智能家居的终极方向是全屋智能”。

在发布会上，余承东讲解了基于家庭的 “云管端边芯”的技术融合，以 “一机两网”实现全屋智能用户体验，尝试从智能家居和地产行业进行新一轮的升级。

华为全屋智能尊享版 3 房 2 厅（约 100 平方米）售价 99999 元起、尊享版 5 房 2 厅（约 200 平方米）售价 149999 元起。

一台主机 全屋智能主机首次搭载 HarmonyOS

跟常规的智能家居单品不同的是。华为全屋智能是一套系统级的解决方案，核心组成之一是中央控制模块，即全屋智能主机。该主机是首个模块化设计的家庭智能主机，官方宣称是家庭中集学习、计算、决策于一体的 “智慧大脑”。

并且，这款全屋智能主机首次搭载 HarmonyOS（鸿蒙系统），拥有鸿蒙 AI 引擎，具有高效率、大算力和多线程等能力。可以实时搜集、计算华为 1+8+N 终端数据、传感器数据、互联网数据。通过两张网络传递到鸿蒙 AI 引擎，再调用场景模型，在本地进行实时分析计算，形成最合理的决策，控制设备执行各类场景，实现多条件动态预判和主动智能。

HarmonyOS 加持的主机

根据官方说法，在具体应用中，华为全屋智能的 AI 体验优于其他方案。以动态预判能力为例，在清晨唤醒场景下，传统 IFTTT 采用单一条件，被动触发——线性联动——强制唤醒（例如用 “我起床了”等口令引发智能家居系统联动）；而华为全屋智能采取多条件预判，主动动态感知温度、湿度、含氧量、光线等要素；结合人体状态，如手表传过来的睡眠习惯数据和时间、地理、气候等 10 种网络数据，通过 AI 帮助完成多条件预判，触发相关设备和系统，将气温、湿度、光线、音乐、水温等调整到最舒适状态，让用户 “真正睡到自然醒”。

以起床为例，简单的条件唤醒和 AI 多条件预判区别

在内部构造上，华为全屋智能主机包含中央控制系统，全屋 PLC 控制总线，全屋 Wi-Fi 6+，智能温控风扇，光猫以及全屋存储，全屋音乐两个扩展模块。

模块化设计，使其具有高集成，可按需扩展，易维护等优点。

华为全屋智能主机还复用日常家庭装修预留的弱电箱位置，不单独占用空间，相比较传统家庭机房，更简约。设计上也采用全铝合金一体化冲压无缝成型，简约美观。

放在弱电箱里的主机

外部有个小窗 方便查看

两张网 保证全屋互联稳定快速

官方解释，华为全屋智能的第一张网是全屋 PLC（PowerLine Communication），通过将控制信号和数据加载到电力线上进行传输，实现 “有电即有网”的稳定连接。相比较 DALI、KNX、ZigBee 等连接技术存在的部署难度大、成本高，稳定性差等缺陷，PLC 不占用空间，一个电工即可操作完成组网，节约 38% 的布线成本，是家庭物联网连接技术的未来。

有线 PLC 和无线 Wi-Fi 6 + 组成两张网

PLC 之前未能广泛应用到家庭网络中，主要是面临着干扰和衰减的两大难题，对此为华为自研了工业级 PLC 芯片，并且工业级 PLC 芯片应用在家庭中，解决了电力干扰、衰减等问题。全屋 PLC 技术具有高成熟、高稳定、高连接、高可靠、易布署等优势。目前已实现支持 2000 米传输距离，可覆盖 500 平的大户型，华为实验室测试显示累计 100 万 + 小时不掉线，通讯成功率高达 99.99%，极端条件断网也不断联；在扩展性上可连接设备多达 384 个，而对比一下，目前行业最多只能做到 100 多个，差距明显。

工业级 PLC 芯片

PLC 连接对比 Zigbee 连接的优势

华为全屋智能的另一张网是全屋 Wi-Fi 6+，也是家庭宽带的终极解决方案。全屋 Wi-Fi 6 + 主路由模块包含 1 个 IPTV、1 个上行连光猫、1 个连 PLC、5 个多房间 AP 扩展共 8 个网口，实现全屋 Wi-Fi 覆盖。同时，业界首创智能定位天线技术，性能达到微秒级；3000Mbps 的双频并发速率可为用户提供高速上网体验。

为了实现无缝连接，全屋 Wi-Fi 6 + 支持鸿蒙 Mesh+，其中 “超级无缝漫游”可以做到 20ms 热点切换，业界旗舰产品目前只能做到 100ms，在切换速度上华为明显更胜一筹。此外，全屋 Wi-Fi 6 + 采用网线供电，无需额外电源，简洁美观，免工具安装，能更好的和现代家装风格搭配。

另一个补充是 WiFi 6+

N 个系统 家居生活全场景覆盖

华为全屋智能解决方案还提供了可扩展的鸿蒙配套系统，目前支持照明系统、水健康系统、环境系统等 8 大系统，鸿蒙生态未来将会越来越多。

与此同时，华为也在拓展合作伙伴，目前已达 1000 + 大品牌，比如水系统的 AO 史密斯，照明系统的西顿，厨电系统的博西，环境系统的大金，摩根的全系列传感器，美的全品类等，未来根据个人喜好和需求，不断扩充和完善。

华为全屋智能解决方案还提供了可扩展的鸿蒙配套系统

可以拓展的系统

就目前的实例讲，华为全屋智能已经可以实现恒温、恒湿、恒净、恒氧，节律照明等模块。针对特定需求，用户可以实现获取家庭智慧场景就像手机更换主题一样简单：在情人节，结婚纪念日等，声光联动还可以营造浪漫氛围。

智能灯光系统

一站式服务

因为全屋智能涉及部分装修方案，因此华为全屋智能提供了 “一站式 4S 服务”。到 5 月初，全国会有 7 家线下全屋智能旗舰店，华为 Vmall 线上商城、京东和天猫的华为官方店都可以购买；消费者在 App 上可查看施工过程，交房时 NFC 一碰即可将全屋配置轻松同步到手机上。同时配套售后和日常维护，如某家电停止工作，系统会从插座、布线、开关等多方面分析，找到故障；官方也会给用户提供 7X24 小时热线服务，遇到问题工程人员将会在 3 小时内上门解决。

购买和客服环节示意

装修完毕，业主一碰 NFC 芯片交付

华为全屋智能合作伙伴（家电类）

目前，普通住宅一般装修过了 5~10 年会过时，不过华为认为得益于智慧主机强大的 AI 能力，华为全屋智能主机通过软件升级不断带来新功能，可通过模块扩展带来全屋音乐，全屋存储等功能。此外，华为联合伙伴不断增加场景，开发爱好者及消费者 DIY 也不断丰富场景，本着合作共赢的态度，华为还为合作伙伴提供开放平台，开发工具以及端到端技术指导。

华为全屋智能合作伙伴（地产类）

目前，鸿蒙生态也在随之壮大，HiLink 已全面升级成鸿蒙智联，不仅吸纳了众多家电品牌加入，还与华润置地、中海地产、居然之家等家装地产商建立合作，华为认为未来全屋智能的体验场景和服务将会更加丰富，让家成为 “可以成长的家”。

华为全屋智能将在 6-8 月陆续开售，线上可在华为商城及各大授权电商购买，线下可在 50 城 50 个全屋智能体验店体验及购买。具体门店信息则可通过官网查询。

全屋智能的整体描述

华为全屋智能的落地具有 2B 与 2C 的双面兼容性。而 “一机两网”的核心架构在智能家居行业内，丰富可扩展的鸿蒙生态，实现了家庭场景的可成长性。面对地产行业在智能化背景下所面临的升级、转型、创新等需求，华为全屋智能方案以系统性的全屋智能架构给地产行业进行赋能，为用户提供便捷智能的同时，也协同各大地产商合作伙伴寻找新的增长曲线。