华为王成录：鸿蒙 OS 系统是不同设备的统一语言，今年设备保守目标是 3 亿台

IT之家4月7日消息 华为消费者业务软件部总裁、AI 与智慧全场景业务部部长王成录受邀在近日举办的 “压力下前行”TEDxHouHai 大会上发表了 “联接让生活更简单”为主题的演讲。王成录认为，鸿蒙系统是不同设备的统一语言。鸿蒙系统是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。王成录表示，今年搭载鸿蒙系统的设备保守目标是 3 亿台。

王成录表示：“但我们看到，以手机为中心的移动互联网产业正面临着压力。全球智能手机出货量，从 2018 年开始出现下降，2020 年大概同比下降 6%。同时，消费者使用手机的时长，从 2018 年开始也基本上稳定在 4 到 5 个小时，这些预示着产业到了必须要转型的关键时刻。”

”下一个时代发展的契机在哪里？我们对科技创新的追求从未止步。随着个人拥有的智能设备越来越多，我们希望他们彼此不是孤立的，而是能够更高效地互相协同，就像人一样可以互相沟通交流。让万物互联真正走进生活，让 N 个智能终端成为 1 个智慧助理。”

“比如在家里可以通过智能手表判断用户入睡后，照明设备自动关闭，空调自动调节温度，营造最佳的睡眠环境，就像家里隐藏了一位贴心管家一样。在运动健身时，穿戴设备与多个运动器械相互联接，实时为用户提供科学的运动建议和全面的数据分析，成为你的私人教练。”

“然而因为当下不同设备搭载了不同的操作系统，所以很难把它们联接起来，智能化更无从谈起。万物互联的生活需要一个能让设备互相沟通交流的统一语言。“

鸿蒙系统是不同设备的统一语言

IT之家获悉，王成录表示，鸿蒙系统是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。鸿蒙系统将从软件的底层技术来让更多的设备融为一体，让多个设备不仅可以连在一起，还可以实现协同，让用户在使用多个设备时，像使用一个设备时那样简单，从而为消费者带来更好的体验。

王成录表示，今年搭载鸿蒙系统的设备保守目标是 3 亿台，期待与产业合作伙伴携手，一起发展和繁荣鸿蒙新生态。