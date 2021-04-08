联想拯救者电竞手机 2 Pro 亮相：双涡轮风扇，内置纯铜风道

IT之家4月8日消息 今日 19:30，联想拯救者电竞手机 2 Pro 发布会正式召开。这款手机搭载高通骁龙 888 处理器、无孔全面屏、中置弹出式摄像头，专为电竞玩家和手游主播设计。首先亮相的是手机独特的散热系统 “渢”。这款产品内置两颗涡轮风扇，采用大面积 VC 均热板进行散热，三位一体四向散热保证了持续性能发挥。

救者电竞手机 2 Pro 采用中置设计，将发热大的主板、处理器、摄像头等组件置于手机中部，为双手握持提供了充足空间，同时保证散热。手机两颗风扇具备独立的纯铜风道，有助于更快地将热量进行导出。散热系统具有多块直连铜块，精准定位高发热芯片。

这款手机具备上下两个出风口，其中主风扇用于从后盖开孔进风，辅助风扇将气流进一步导出至第二条风道。噪音方面，双涡轮风扇噪音低至 24.7dB，寿命长达 50000 小时，可使用 5.7 年。

拯救者电竞手机 2 Pro 具备 AI 智能温控系统，均匀分布 14 个温度传感器，精准控制温度，防止卡顿。官方表示，手机支持 7×24 小时卡顿监测，降低卡顿次数 40%。

IT之家获悉，联想官方公布了此款手机游戏实测帧率。结果显示，在进行《原神》游戏时，平均帧率达到了 59.5fps，帧率波动低至 6.8fps。此外，手机常温情况下跑分达到了 85.5 万分。

除此之外，手机搭载三星 E4 材质 AMOLED 屏幕，刷新率可达 144Hz。手机采用弹出式摄像头，屏幕无开孔。