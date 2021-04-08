【IT之家开箱】拯救者电竞手机 2 Pro 开箱图赏：最接近掌机的手机

就在 4 月 9 日晚，联想拯救者发布了旗下第二款手机拯救者电竞手机 2 Pro。这款产品依旧采用独特的中置架构，并且新增了风扇主动散热系统。IT之家第一时间拿到了它，本篇文章将和小伙伴们一起欣赏一下它独特的外观设计。

拯救者电竞手机 2 Pro 的包装依旧采用了冷酷的黑色设计，侧面有激光镭射的 LEGION LOGO。

IT之家本次拿到的是“晓”配色，即黑白配色。拯救者官方表示：“晓指的是破晓之刃，黎明前的夜最深沉，黑白相间的配色犹如一把利刃划破天空，东方将白也象征着胜利曙光即将到来”。

拯救者电竞手机 2 Pro 采用了独特的中置架构。在这套架构中，Soc 和相机等高发热的核心组件全部置于手碰不到的中部。中部还内置了 RGB 灯带，并做了凸起处理，官方声称设计思路源自领奖台。

正面同样也是继承了拯救者电竞手机的传统艺能，一块 2460*1080 分辨率的 6.92 英寸屏幕完全没有挖孔，观感圆润完整，虽然上下边框比较粗，但却塞下了一对听感非常震撼的前置双扬声器，同时也避免了操作时对边框的误触。

拯救者电竞手机 2 Pro 采用了最新的三星 E4 材料和钻石排列，刷新率高达 144Hz，采样率也高达 720Hz。Delta E<0.5 色彩准确，激发亮度可达 1300nit，也支持 HDR10 + 的内容显示。同时它还支持 DC 调光，长时间游戏也不容易疲劳。

边框部分更是拯救者的拿手好戏。近几年的游戏手机都想着还原手柄的操作体验，在边框上加上一对肩键，但正常的游戏手柄都是有两对肩键的，因此拯救者电竞手机 2 Pro 这次也做了 L1R1、L2R2 两对肩键，配合背板上的触摸板，可以实现八指共用。

中部电源键也是暗藏玄机，联想在这颗电源键下藏了一颗 4400 万像素的升降式摄像头，方便用户在横屏时进行直播和视频通话等操作。相比于上一代，这次的升降模组改为了隐藏式，做工质感也有了明显的提升。

在边框下方有两个全功能 Type-C 接口，可以通过两口同插实现最高 90W 的 PD 快充。不仅可以快速补能，还能边玩边充不挡手。

拯救者电竞手机 2 Pro 的机身也是目前最大最厚重的手机之一。三围达到了 78.5*10.32*176mm，重量更是高达 262g。可以说它是目前外观最独特，配置最豪华的游戏手机之一。