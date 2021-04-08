【IT之家评测室】拯救者电竞手机 2 Pro 评测：内置风扇的 “游戏掌机”

两年前电竞手机的市场已经趋于成熟，形成了黑鲨红魔 ROG 三分天下的格局，但在去年，联想拯救者电竞手机凭借独特的横屏设计以及掌机化的游戏体验，在电竞手机这个市场硬生生地打下了一方天地。而在今天，续作拯救者电竞手机 2 Pro 选择了压轴登场，8+128G 售价 3699 元；12+128G 售价 4099 元；12+256G 售价 4399 元；16+512G 售价 5299 元；18+512G 售价 5999 元，那么它能否再次给我们耳目一新的感觉呢？IT之家第一时间拿到了它，本篇文章将和小伙伴们一起分享它的实际体验。

一、外观设计也许是最极致的

如果给外观设计画一个坐标轴，左侧是传统手机，右侧是游戏掌机的话，拯救者电竞手机 2 Pro 绝对是目前市面上所有手机中最偏右的。在其他游戏手机还在想着怎么兼顾游戏体验和日常使用的时候，拯救者完全地放飞了自我，采用了非常独特的横屏中置架构，一切为了游戏。

在这套架构中，Soc 和相机等高发热的核心组件全部置于手碰不到的中部，而左右则是两块共 5500mAh 的大电池。拯救者电竞手机 2 Pro 这次更进一步，在中部做了凸起，官方声称设计思路源自领奖台，并在其中塞入了热管和两个风扇进行主动散热。众所周知，我们在 DIY 台式机的时候可以用一正一反两个风扇形成风道，配合导热能力强的热管形成高效的散热系统。因此拯救者此次也调整了这两个风扇的排布，配合液冷 VC 实现风道散热，以实现稳定持久的性能释放。

散热模组上还有拯救者 Logo 的 RGB 灯，看起来就像是把一个散热背夹焊在了机身上。拯救者在玻璃后盖的握持处放了两块触摸板，提供按键映射功能，可以说是把横屏中置架构发挥到了极致。

正面同样也是继承了拯救者电竞手机的传统艺能，一块 2460*1080 分辨率的 6.92 英寸屏幕完全没有挖孔，观感圆润完整，虽然上下边框比较粗，但却塞下了一对听感非常震撼的前置双扬声器，同时也避免了操作时对边框的误触。

边框部分更是拯救者的拿手好戏。近几年的游戏手机都想着还原手柄的操作体验，在边框上加上一对肩键，但正常的游戏手柄都是有两对肩键的，因此拯救者电竞手机 2 Pro 这次也做了 L1R1、L2R2 两对肩键，配合独有的双 X 轴线性马达，可以提供类似 Joy Con 手柄的操作手感。

中部电源键也是暗藏玄机，联想在这颗电源键下藏了一颗 4400 万像素的升降式摄像头，方便用户在横屏时进行直播和视频通话等操作。相比于上一代，这次的升降模组改为了隐藏式，做工质感也有了明显的提升。

在边框下方同样是拯救者电竞手机的亮眼之处，整机共有两个全功能 Type-C 接口，不仅可以在游戏时边玩边充或插入外设，还可以通过两口同插实现最高 90W 的 PD 快充。如此“脑洞大开”的设计的确对游戏体验有了不小的提升。

同时，侧面的接口还支持 DP 投屏功能，如果玩手游玩累了的话，可以通过连接显示器和键鼠，实现 PC 般的游戏体验。

在独特的中置设计和疯狂的堆料下，拯救者电竞手机 2 Pro 俨然成了目前外观最独特配置最豪华的游戏手机之一，当然代价就是它的机身也是最大最厚重的之一。三围达到了 78.5*10.32*176mm，重量更是高达 262g，横握在手里颇有 PSV 掌机的感觉。

二、横过来的电竞屏与横过来的系统

拯救者电竞手机 2 Pro 独特的横向设计很大程度上来源于这块屏幕。这块屏幕的分辨率是少见的 2460*1080，比例修长，因此它在横屏游戏时能获得更大的视野。

众所周知，高刷新率可以减少游戏画面的卡顿和拖影现象。在 PC 电竞显示器中，比较普及的高刷新率标准是 144Hz，因此拯救者也采用了 144Hz 的高刷新率，同时将触控采样率提升到了 720Hz，显著提升操作的响应速度。

以往有些电竞手机只追求高刷与高采样，却忽略了屏幕的观感和色彩的准确。而拯救者电竞手机 2 Pro 采用了最新的三星 E4 材料和钻石排列，Delta E<0.5 色彩准确，激发亮度可达 1300nit，也支持 HDR10 + 的内容显示。同时它还支持 DC 调光，长时间游戏也不容易疲劳。

在这块屏幕的下方，除了屏幕指纹模组外，还有压感模组，可以通过重压激活自定义按键，配合两对肩键和背部触摸板，在游戏时能做到八指并用，占尽先机。

为了适配以上横向的硬件，拯救者电竞手机 2 Pro 也是采用了一个 ZUI 的电竞定制版系统。在这套系统下，绝大多数的日常使用都可以在横屏下完成，甚至连息屏显示都是横向的，避免了进入游戏时频繁切换方向带来的不变。

双指按住肩键 2 秒钟后，伴随着震动，我们就进入了游戏模式“拯救者领域”。在拯救者领域下，从屏幕向下滑就可以调出控制中心，可以显示网络延迟并一键切网，也可以调整风扇转速和性能模式，还可以调试按键、增强显示、开启直播和清理内存。绝大部分游戏需要的功能都可以在这里完成。

拯救者电竞手机 2 Pro 还为所有游戏都适配了高能回录功能，不需要游戏主动适配。与电脑上 Geforce Experience 类似的，只要一键就可以录制过去一段时间内的精彩操作。

由于内置了双 X 轴线性马达，如果只是给肩键提供触感反馈的话就太浪费了。拯救者电竞手机 2 Pro 还提供了临场震感功能。在和平精英和王者荣耀中，马达会随着玩家的操作和环境的声音进行震动，就像在玩主机游戏一样，沉浸感大大提升了。

三、性能和游戏才是关键

作为一款游戏手机，高通骁龙 888+LPDDR5 高速内存 + UFS3.1 旗舰级闪存自然是基本操作。IT之家手里的是 16G+512G 的版本，这个存储配置已经和现在的大部分笔记本电脑相当了。那么它的性能表现怎么样呢？我们先来进行一波理论跑分。以下所有测试都在系统默认状态下进行。

室温约 25℃下，安兔兔 V9.0.3 版本中跑分为 837210 分。

代表处理器性能的 GeekBench4 单核跑分为 5061 分，多核跑分为 14410 分。相比于骁龙 865 有大约 20% 的提升。

在测试闪存性能的 AndroBench 中，速度符合 UFS3.1 的正常速度，游戏加载速度也是相当的快。

看来拯救者电竞手机 2 Pro 在理论跑分上的表现很不错，那么实际游戏体验怎么样呢？

首先是最近进行了大版本更新的《王者荣耀》，拯救者电竞手机 2 Pro 已经适配了《王者荣耀》的 90 帧模式，在 30 分钟的游玩中，没有发生一次卡顿，甚至帧率比 90 帧还高，最终平均帧高达 93 帧，游戏体验极佳。得益于主动散热系统的引入，背部最热处只有 38℃。

然后是曾经的旗舰机考卷 ——《和平精英》，《和平精英》尚未适配 90 帧模式，因此在 HDR 高清加 60 帧模式下进行测试。在帧数图中可以看出，帧率曲线都非常平滑，基本没有发生过卡顿，30 分钟游戏后平均帧率为 59.9 帧，背部最热处约 38.4℃。

接下来是优化出色的射击游戏《使命召唤手游》，与《和平精英》一样，它也尚未适配 90 帧模式，只能在较高画质下开启 60 帧模式。不过它的帧数依旧非常稳定，30 分钟游戏后平均帧率为 58.6 帧，背部最热处仅 37.3℃，整体的游戏体验非常不错。

既然采用了 144Hz 的高刷屏，那我们有必要测试一下支持 144 帧的《王牌战士》。在王牌战士中开启最高特效和最高帧率，游戏对局中可以运行在 130-140 帧左右，只有在大厅内会被锁到 60 帧，因此平均帧率看起来会低一些，但实际游戏体验很顺畅，高刷屏对于射击游戏的提升是立竿见影的，而高采样率也能减少操作的延迟，在对枪中占尽先机。

联想还特别强调，他们的拯救者电竞手机 2 Pro 是跑《原神》最强的手机之一。因此我们也来测试一下新晋跑分软件《原神》。我们打开极限性能“一键超神”模式，打开风扇最高转速释放全部性能来进行测试。

在最高特效中，拯救者电竞手机 2 Pro 的表现令人惊喜。除了场景切换时会发生不可避免的掉帧以外，其它时候都稳定在 60 帧上下。最终 30 分钟平均帧率为 57.1 帧，游戏体验相当出色。

而此时风扇在最高转速下的噪音也是可以被感知的，实测约 44.1 分贝。

得益于独特的中置架构，发烫的核心区域高达 42℃，但是手指碰不到的，因此握持手感非常好，握持处温度约 38.5℃，仅是温热。

对于游戏玩家们来说，续航表现也是重中之重，拯救者电竞手机 2 Pro 搭载了 5500mAh 的大电池，可以维持长时间的游戏。经过IT之家的测试，将屏幕调整至 50% 的亮度和 144Hz 刷新率下，连续游玩两个半小时的游戏后电量还剩下 53%。可以说它坚持的时间绝对比玩家能坚持的时间要长了。

由于独特的双电池双充电口的设计，拯救者电竞手机 2 Pro 提供了 3 种充电模式。第一种是传统的插一个口进行充电，实测输入端功率大约 24w。

第二种是两口同插，实测输入端峰值功率可以达到近 90w，17 分钟就能充到 4500mAh，36 分钟即可完全充满 5500mAh。

最后一种是旁路充电，类似于把笔记本的电池拔掉使用，完全绕过电池直接供电，此时功率就等于整机的功率，大约在 5-7w 间波动。这种充电方式可以养护电池，减少发热。

四、相机为直播而生

绝大部分的游戏手机都不太重视前置摄像头，而拯救者电竞手机 2 Pro 则是个例外。这枚升降式的侧面摄像头拥有 4400 万的像素和 84° 的广角，同时还支持 4K 视频的拍摄。不过应该不会有人想用它自拍，它更大的作用是用来直播。

联想已经接入了斗鱼和虎牙两大主流主播平台，可以用专属客户端一键开播。在直播时，还可以调用 AI 进行实时抠像，实现免绿幕直播的效果。

由于近几年虚拟主播 VTuber 概念的火爆，拯救者电竞手机 2 Pro 也提供了解决方案。只要拍张照就可以生成自己的虚拟形象，也可以自定义捏脸打造自己想要的形象。在直播时点击 AR 按钮就可以调用虚拟形象，摄像头会追踪眼睛，嘴巴和头部的运动，实测效果还是不错的，但系统给的脸型还是比较单调，如果后续能上传属于自己的模型文件那就更好了。

对于 Vlog 博主，拯救者电竞手机 2 Pro 也提供了解决方案。在相机 App 中可以实现多镜头同时录像，也可以开启导演模式，点哪个镜头就切换到哪个镜头，用来拍 Vlog 再好不过了。

当然对于一台游戏手机来说，后置相机的重要性就没有那么高了，甚至被不少网友戏称为“扫码器”。拯救者电竞手机 2 Pro 因此采取了一个常见的主摄 + 广角 + 微距的三摄方案。

通过调取硬件信息发现，主摄是 6400 万像素的 OV64A40 传感器，像素尺寸为 1.0μm，支持 HDR 拍摄和最高 8K 视频拍摄。实拍样张中，拯救者电竞手机 2 Pro 可以调用 AI 识别当前物体，使颜色更鲜艳，更讨好眼球，白天总体的成像质量还是不错的。

超广角的成像素质尚可，但由于位置居中，正常姿势握持容易把手指拍进去。

微距镜头实测可以实现最近 2cm 左右物体的对焦。

五、总结

拯救者电竞手机 2 Pro 是笔者目前见过的所有游戏手机中最极致的，它有着极致的性能释放，极致的多指按键和极致的体积重量。它充分继承了拯救者品牌的游戏基因，用各种各样的黑科技，为游戏玩家提供了接近掌机的体验。

但必须承认的是，将近 7 英寸的巨屏和 262g 的重量使它更适合那些游戏发烧友、手游主播和 Vlog 博主使用。如果你属于上述群体的话，相信拯救者电竞手机 2 Pro 能给你相当极致的体验。