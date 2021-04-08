【IT之家开箱】2021 款华为智慧屏 V65 图赏：帝瓦雷加持，尽享音画

IT之家4月8日消息 在今日举办的华为全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会上，新一代华为智慧屏 V 系列正式发布。该系列产品通过 HDR Vivid 认证，全系最高 1000nit 峰值亮度、120Hz 刷新率，配备帝瓦雷音响系统，提供高低频丰富的 3D 环绕音效体验。IT之家提前拿到了新一代华为智慧屏 V65，现在为大家带来图赏。

华为新一代智慧屏 V 系列标配 4K 分辨率 120Hz 面板，具有 168 矩阵分区控光，能够逐帧调节亮度，精准还原 HDR 影像。官方表示，HDR Vivid 认证相比 HDR 10，在高亮和阴影表现更佳，能保证高亮不过曝、暗处有细节。

新一代华为智慧屏 V 系列是华为首款天空声道智慧屏，搭载帝瓦雷九单元音响系统，30 瓦重低音，整机音频输出功率可达 75W，媲美独立音箱。除了一个重低音喇叭，电视还搭载 4 个全频喇叭、2 个天空喇叭、2 个无源辐射器，结合墙壁以及天花板反射，带来垂直 3D 环绕声场。除此之外，电视还可以结合帝瓦雷独立音箱，组成无线 5.1.2 声道家庭影院，并且音频延迟低至 1ms。

这款电视搭载 HarmonyOS 鸿蒙系统，配备伸缩式 2400 万像素超广角摄像头。这款 AI 智能摄像头具有单人最大 30 节点骨骼关节识别，可用于指导用户健身、进行体感游戏。系统方面，HarmonyOS 提供级运动、教育、游戏、看护、办公五大分布式场景，可以使用摄像头与华为手机进行视频通话、手机屏幕共享，支持边看电视边聊。

IT之家了解到，新一代华为智慧屏 V 2021 款系列还具备德国莱茵低蓝光认证，该系列电视还提供 AiMax 影院，每天一部、每周一部大片，便于用户享受高清高画质 HDR 电影。该系列产共提供 55、65、75、85 英寸四种规格，将于近期正式开售。