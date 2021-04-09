三星 Galaxy SmartTag Plus 定于 4 月 16 日上市，有望早于苹果 AirTags

4 月 9 日上午消息，三星的 Galaxy SmartTag Plus 将于 4 月 16 日以 39.99 美元的价格开售，这款具备 UWB 超宽频技术支持的防丢器，或许将先于苹果上市。

Galaxy SmartTag Plus 是该公司 1 月份发布 S21 系列新品推出的，当时有两个版本。Galaxy SmartTag 采用蓝牙技术与手机连接，价格为 29.99 美元，目前已经上市；而 Galaxy SmartTag Plus 则加入了更精准的的超宽频技术，39.99 美元，发布后一直没有上市。

为了能够使用 UWB 功能，用户需要跟同样内置 UWB 芯片的三星设备配对，例如 Galaxy Note 20 Ultra，Galaxy S21 Plus，Galaxy S21 Ultra 或 Galaxy Z Fold 2。三星还提供了一些增强现实功能，以便于查找。

与基于蓝牙的产品相比，UWB 技术具有指向性，可以提供更加准确的位置信息，尤其是在室内使用时。除了超宽带支持之外，SmartTag Plus 的工作方式与其他同类产品几乎相同。同时，就像苹果公司的 “查找”一样，用户将能够用 Galaxy 设备来帮助寻找丢失的物体。

目前三星已经确定将于 4 月 16 日星期五发布日期，这意味着这家韩国智能手机制造商有可能在时间上院早于苹果推出 UWB 防丢器产品。

虽然苹果公司的 “ AirTags”传闻许久，但尚不清楚确切的发布日期。