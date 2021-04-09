三星推出 “iTest”，让用户在 iPhone 上试用 Galaxy 手机

IT之家 4 月 9 日消息 三星推出了 “iTest”，这是一个交互式网站体验，旨在让 iPhone 用户体验 Galaxy 设备上的 Android 系统，或者像三星所说的那样，“品尝另一面”。

据一位 MacRumors 读者透露，iTest 网站正在新西兰做广告，他体验了这个功能。在 iPhone 上访问 iTest 网站，会提示用户在主屏幕上安装一个网络应用。

之后点击应用程序会启动到一个模拟的 Galaxy 智能手机的主屏幕，完成一系列的应用程序和设置选项，可以打开 Galaxy 商店，应用主题，甚至访问信息和电话应用。

用户还会接到一个模拟电话，电话会告诉用户关于 Galaxy 的功能，以及一系列的信息，另外还有一个来自水管工和摄影师 Logan Dodds 的相机教程，介绍了所有可用的摄影功能。

在用户浏览界面时，会弹出一些提示，告诉用户所有无法使用的功能，另外用户还可以通过 Galaxy Wearable 应用浏览三星的所有配件。

三星的这个互动体验很出色，甚至还加入了一些笑话。例如，当用户进入设置应用时，点开一个设置就会说，这个体验被简化了，“这样我们的开发者就可以有一个午休时间”。

IT之家了解到，虽然三星目前在新西兰宣传这种体验，但任何人都可以尝试。如果用户没有 Galaxy 设备，这绝对是三星为吸引 iPhone 用户而做出的最有创意的努力。