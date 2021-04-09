一季度预亏近 10 亿元，顺丰控股开盘跌停

IT之家 4 月 9 日消息 今日上午，顺丰控股开盘一字跌停。截至发稿时，顺丰控股股价下跌 10%，达 72.72 元，总市值为 3313.44 亿元。

IT之家了解到，顺丰控股昨日发布的 2021 年第一季度业绩预告显示，预计 2021 年一季度归母净利亏损 9 亿元 - 11 亿元，上年同期盈利 9.07 亿元。

顺丰控股在公告中指出，2021 年第一季度，公司围绕进一步提升综合物流服务、供应链解决方案能力的发展方向，继续加大新业务开拓及资源投入力度、整合并优化资源、夯实运营底盘，该等投入将导致公司成本短期承压。公司预计一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损 90,000 万元至 110,000 万元，主要原因如下：

1、公司已经基本完成对各多元物流赛道的前瞻布局，并且物流市场空间足够大且正处于集中度提升的关键期。经过短短几年发展，公司多个新业务板块已位列细分领域的第一梯队。公司正处于新业务拓展关键期，为扩大市场份额，打造长期核心竞争力，公司继续加大新业务的前置投入。更完备的赛道和产品矩阵将为公司带来更广的用户群体，更大的市场空间，更好的规模协同。随着新业务的高速增长，将逐步释放格局红利和规模红利。

2、去年疫情一定程度上延缓了公司资本性开支投入节奏，客户需求上行趋势明显，公司业务量增速迅猛，导致速运多环节出现产能瓶颈。为保障时效和服务稳定性，公司从去年四季度开始增加临时资源投入以承接增量，致使去年第四季度和今年第一季度成本承压。同时，公司自去年第四季度开始加大资本性开支投入，进行中转场自动化产能升级，提升资源效益，预计在今年第二季度可进一步缓解产能瓶颈压力，在今年下半年开始释放规模效益。

3、基于大规模的陆运产品业务量，公司重新审视各业务线的资源投放，全面融通速运网络、快运网络、仓储网络及加盟网络场、线等资源，旨在搭建更加专业和更具规模的营运网络，构建服务竞争力，提升客户体验。在整合的初期，会存在资源重叠投放，预计在今年第三季度初见成效，实现差异化服务体验，资源融通互补，网络效益更优；同时助力公司搭建一张极致时效的陆运网络，提升大件产品的时效及服务体验。

4、为满足电商平台及客户春节不打烊的安排，响应减少人员流动的倡导，公司第一季度给予一、二线在岗人员补贴创历史新高。虽然经营成本在短期内攀升，但有效保障春节期间客户快件的高效运转，践行企业社会责任，提升员工的向心力和凝聚力。极致的客户体验和有温度的员工关怀将转化为生产力，助力公司持续实现中长期经营目标。

5、去年疫情爆发期间，公司坚守服务，防疫物资及线上消费品寄递进一步带动时效件实现高增长，今年一季度增速受到此高基数的影响；同时，由于同行在部分区域春节不打烊的安排，分化了部分散单业务，时效件中散单业务增长低于预期；公司于今年 4 月推出特快及新标快产品，此次升级预计将为时效件增长带来新的动能。此外，特惠专配业务量增长迅猛，下沉市场电商需求旺盛，导致存量客户中的经济型业务增长较快，公司电商件毛利承压，后续公司将考虑以成本更适配的网络来逐步承接此类经济型业务，并持续扩大资源协同复用，优化成本效率。