【IT之家开箱】小米 2021 米粉节约定之戒图赏：925 银材质，简约新 Logo

IT之家4月9日消息 小米 2021 年米粉节于 4 月 8 日正式结束，小米开展了开放日、促销等多种活动，全渠道总支付金额超 46.1 亿。小米公司 4 月 8 日宣布，将送出 10000 枚 “约定之戒”，作为送给米粉的礼物。IT之家也拿到了一枚约定之戒，现在为大家带来图赏。

一、 开箱

小米 2021 米粉节约定之戒采用双层包装盒设计，简洁的方形盒子上印有小米新 Logo。这款戒指限量发售，因此附带的卡片印有编号，IT之家拿到的是 77 号，排名十分靠前。

二、 约定之戒

今年是小米公司成立 11 周年，打开盒子，米粉节的主题 “生生不息，有你真好”映入眼帘。戒指本体安置在黑色丝绒材质内，正面刻有小米公司的新 Logo。

为了适配不同人的手型，戒指采用开放式设计，十分简约，戒指边缘有着弧形倒角。戒指内侧，印有 “S925”字样，代表了戒指采用 925 银材质制造。

在戒指内侧，印有专为IT之家定制的刻字 “ITHome.com”，以及 “xiaomi since 2011”字样，代表了小米第一款手机于 2011 年上市。

IT之家了解到，在本届米粉节，小米除了送出 10000 枚约定之戒，还送出了 10000 瓶汽水、10000 份哈根达斯冰淇淋。今年的米粉节于 4 月 2 日 0 时 - 2021 年 4 月 8 日 24 时进行，小米智能家居产品销量超 116 万台，总参与人数 1.28 亿，同时有 500 位米粉受邀进入小米科技园参加 OpenDay 活动，第 5000 家小米之家于沈阳开业。