【IT之家评测室】realme 真我 X7 Pro 至尊版测评：轻薄双曲面，加量不加价

realme 曾在去年 9 月 1 日推出了 realme 真我 X7 Pro 手机，在当时就凭借不错的性价比和高颜值收获了不少好评。而就在最近，realme 对它进行了再次升级，在原先的硬件基础上采用了三星的曲面 AMOLED 屏，还进一步减轻了机身。8+128G 售价为 2299 元，顶配版由原来的 8+256G 升级到了 12+256G，价格 2599 保持不变，这波是加量不加价。

IT之家已经拿到了顶配版“天空之城“配色的真我 X7 Pro 至尊版，接下来，让我们看看它具体的表现如何。

一、极致的轻，极致的薄

上一代的真我 X7 Pro 重量为 184g，已经相当轻薄了，而此次真我 X7 Pro 至尊版进一步优化了工艺，将重量减轻到了 170g，厚度更是薄至 7.8mm，整体手感非常出色，是笔者今年用过的手机中最爱不释手的之一。

将手机做轻已经不容易，而真我 X7 Pro 至尊版此次更是在原先的基础上升级了曲面屏，手感和品质感都有了进一步提升。正面这块三星 6.55 英寸 AMOLED 柔性屏大小适中，单手操作较为舒适。由于采用了 COP 封装工艺，上下边框基本等宽，观感极佳，屏占比高达 92.1%。这块屏幕拥有 2400*1080 的分辨率和 1200nit 的激发亮度，同时支持 90Hz 高刷新率和 360Hz 的高采样率，在同价位中很难找到屏幕可以与之媲美的曲面屏手机。

背面继承了真我 X7 Pro 的观感，采用了三层纹理和两层镀膜，从不同角度看色彩变化万千。左下是大 Slogan 设计，子弹纹理的“DARE TO LEAP”Slogan 映衬其中，在大面积的莲花纹理上非常独特。

背部的摄像头模组也有一定变化。主要部分仍然是 6400 万像素的主摄像头 + 800 万像素超广角镜头 + 200 万像素的微距镜头，但相比于上一代少了一颗 200 万像素的人像镜头，但基本能覆盖日常拍照的所有场景。

真我 X7 Pro 至尊版虽然重量变轻了，但仍然搭载了一块 4500mAh 的双电芯大电池，另外还配备了一个 65W 的 Dart 闪充适配器，实测 32 分钟即可充满 100%，属于是旗舰水平了。

二、性能虽不极致，但已够用

真我 X7 Pro 至尊版采用了联发科上一代的旗舰级芯片天玑 1000+。存储方面，真我 X7 Pro 至尊版依旧搭载了 LPDDR4X 的内存和 UFS 2.1 的闪存，可以满足日常流畅使用的需求。

首先是最近进行了大版本更新的《王者荣耀》，真我 X7 Pro 至尊版尚未适配《王者荣耀》的 90 帧模式，因此只能运行在极致画质 60 帧模式下。在 30 分钟的游玩中，没有发生一次卡顿，甚至帧率比 60 帧还高，最终平均帧高达 61.5 帧，游戏体验极佳，可见天玑 1000 + 的性能并不止于此，希望游戏厂商能尽快优化适配。

《和平精英》这边也是类似的情况，只能在开到流畅画质 60 帧或高清画质 40 帧，但实际游戏体验非常顺畅，30 分钟的游戏内同样没有发生任何一次卡顿，平均帧率 59.8 帧，游戏体验非常出色。30 分钟的游戏后背部最热处约 40.8℃，手感温热。

《使命召唤手游》这边可以开到精致画质 60 帧，游戏体验同样顺畅，除了加载地图外不会发生卡顿，30 分钟的游戏后平均帧率 59.1 帧，背部最热处约 40.9℃。

最后是难度最大的《原神》，事实上天玑 1000 + 也的确很难驾驭最高画质的《原神》，因此我们降低到中画质进行游玩。调整到中画质后游戏就顺畅许多了，30 分钟平均帧率为 49.8 帧，日常玩玩是没啥问题的。此时温度也达到了最热，约 41.1℃。

续航方面，在经过 30 分钟的《王者荣耀》，30 分钟的《和平精英》，30 分钟的《使命召唤》、30 分钟的《原神》和 30 分钟的更新游戏总计两个半小时的高强度使用后，4500mAh 的电池剩余约 33%，表现还是相当不错的，这些电量只需要 20 分钟就可以充满。

总的来说，天玑 1000 + 日常使用还是比较流畅的，玩玩大部分游戏也没什么问题，就是目前国内游戏厂商对联发科处理器的适配仍然有待进步。

三、拍照满足日常需求

在 2000 元这个价位，更多的手机都会选择在屏幕和 Soc 堆料，拍照的话满足日常需求即可，真我 X7 Pro 至尊版也是这样的思路。它采用了后置四摄像头，其中主摄像头采用了 6400 万像素镜头，光圈 F/1.8，支持 6400 万像素多帧技术。

实测可以通过自动调用 Ai 进行色彩优化，在 Ai 加持下色彩还是不错的。

在夜景模式下，可以利用多帧合成实现更高的亮度，但高光压制还有待提升。

真我 X7 Pro 至尊版还搭载了一颗 119 度超广角镜头，光圈 F/2.25，实测畸变控制还是不错的。

另外一颗 200 万像素的微距摄像头需要在更多菜单内打开“超级微距”功能，可以实现 3cm 左右的对焦。

四、总结：真正的轻奢

真我 X7 Pro 至尊版作为 X7 系列的升级款，依旧保持了上一代的时尚外观设计。去年 X7 Pro 的 8+256G 顶配版价格为 2599 元，而这台真我 X7 Pro 至尊版的顶配 12+256G 版价格到手价仍然为 2599 元，低配 8+128G 只需要 2299 元，属于是加量不加价了。

新增的曲面三星屏观感出色，也能提供越级的品质感。令人惊喜的是在升级屏幕后重量反而减轻到了 170g，带来了极为出色的手感。天玑 1000 + 在日常的绝大多数使用场景中，也都能提供流畅的使用体验，如果你是一个颜值手感导向型的消费者，在 2000 出头这个价位真我 X7 Pro 至尊版绝对会是你的菜。