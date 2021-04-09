优派发布 VX18 系列显示器：刷新率 144Hz 起，性价比占优

IT之家4月9日消息 根据外媒 techpowerup 消息，优派（ViewSonic）今日发布了 VX18 系列产品线，覆盖 24~34 英寸，包含平面、曲面屏多种款式，主打性价比。官方表示，“VX18 系列显示器能够为预算受限的用户提供想要的游戏和娱乐功能。随着远程工作的普遍导致日常社交受限，家庭已经慢慢变为我们工作、学习、和娱乐的中心，因此新款显示器能够使人们更好地进行游戏和观看视频。我们提供多种型号，以便于用户选择适合自己的生活方式。”

优派 VX18 系列旗舰型号 VX3418-2KPC 显示器为 34 英寸，分辨率 3440×1440，刷新率 144Hz。这款显示器的曲率为 1500R，响应时间低至 1ms。该产品支持自适应刷新率技术，提供多种预设满足不同用户的需求。显示器具有两个 HDMI 2.0 接口、2×DP 1.4 接口，售价约合 2950 元人民币，将于 6 月上市。

优派 VX3218-PC-MHD 同样为曲面屏设计，分辨率 1080P，刷新率 165Hz，32 英寸。这款产品售价约合 1809 元人民币，预计将于 4 月发售。

优派 VX2718-2KPC-MHD 显示器采用了 27 英寸曲面屏设计，分辨率 2560×1440，刷新率 165Hz。这款产品与上一款售价相同，约为 1809 元人民币，预计于 4 月发售。

IT之家了解到，除此之外，优派还推出了 VX2718-PC-MHD 曲面显示器，分辨率 1080P，售价 205 美元；VX2718-P-MHD 直屏显示器，分辨率 1080P，215 美元；VX2418-P-MHD 直屏显示器，分辨率 1080P，售价 194 美元。这几款产品均为 165Hz 刷新率，适合入门级电竞玩家使用。