消息称滴滴计划本月秘密提交上市文件，将在美 IPO

4 月 9 日消息，据两位知情人士透露，中国最大叫车服务公司滴滴出行已委托高盛和摩根士丹利牵头其在美国进行的首次公开募股（IPO），并计划本月秘密提交在纽约上市申请文件。

知情人士表示，获得软银、阿里巴巴以及腾讯等亚洲科技巨头支持的滴滴出行，正寻求最早于 7 月份上市。上个月有媒体报道称，滴滴出行正准备以至少 1000 亿美元的估值进行 IPO。

按照这个估值，如果滴滴出行出售 10% 的股份，可能筹资约 100 亿美元资金，这将是自阿里巴巴 2014 年上市筹资 250 亿美元以来，中国公司在美国进行的最大规模 IPO。

滴滴出行选择高盛和摩根士丹利表明，其上市计划正在快速推进，而且美国资金池仍然对中国公司具有巨大吸引力。它还表明，对于华尔街巨头来说，中国公司的上市代表着日益增长的商机。

滴滴出行、高盛和摩根士丹利均拒绝置评。Refinitiv 汇总的数据显示，中国公司 2020 年在美国上市筹集了 120 亿美元资金，是 2019 年筹资总额的三倍多。

秘密提交上市文件意味着，公司能够在几个月内不让竞争对手掌握重要的运营和财务信息。

滴滴出行成立已经九年，该公司去年曾考虑在香港进行 IPO。但知情人士称，滴滴出行后来因多种原因放弃了该计划，并选择纽约上市。

在滴滴出行准备赴美上市之际，美国证券交易委员会 (SEC)正在推进一项计划，即如果外国公司不遵守美国审计标准，将被踢出美国证券交易所。

滴滴出行在 2015 年与当时的主要竞争对手快的合并，创建了一家基于智能手机的交通服务巨头。滴滴出行的核心业务是一款移动应用，用户可以在这款应用上叫出租车、私家车、拼车服务，甚至在某些城市叫公交车。

知情人士称，在 2017 年的一次融资中，滴滴出行的估值达到 560 亿美元，一年后其估值超过 600 亿美元。