《Dota2》新英雄 “破晓辰星”正式上线

IT之家 4 月 10 日消息 今日，《Dota2》迎来 7.29 游戏性更新，新英雄破晓辰星正式上线。

背景故事

IT之家了解到，《Dota2》官方还公布了新英雄破晓辰星的背景故事“飞跃前去援助队友，不论他们身在何处”，具体如下：

在守卫离去后的千万年间诞生了光的时代，首个恒星的血脉中有部分开始结盟，一同对抗不停追赶他们祖先的混沌。他们自称光之子，见到其他的存在都不配接过守卫丢下的责任，而他们又渴望对黑暗的猛攻予以反击，于是他们创造了辉煌的军队，决意净化宇宙，消灭所有原初之夜的生物。

破晓辰星维罗拉是光之子的远古造物中最受珍视的战士，她是代表秩序和光明的闪耀先驱。打造自一颗幼年金属星辰的心脏，再以金色的气息注入生机，维罗拉的任务是将光之子的智慧之光播撒到宇宙最黑暗的角落 —— 在无尽的战斗中挥舞她的上界之锤，让上天熊熊燃烧，使混沌无法接近。

后来，光之子还向破晓辰星透露了另一个目的。他们发现了一个方法，使整个宇宙都会被他们的中心之光所渗透 —— 永远又全面地消灭黑暗 —— 他们派维罗拉前去夺取一种神力的源泉，他们终极计划所缺的最后一样东西。但是，维罗拉和她的战锤首次迎来了失败，而她和她的主人们付出了惨痛的代价。光之子的光芒彻底熄灭，而破晓辰星在漆黑的广域中四处飘荡，经历了千万年的迷失后坠落到一个陌生的世界。

在那里，她陷入了沉睡，也得到了喘息，直到一颗年轻的恒星在徜徉时给一座远古的能量锻炉注入了燃料 —— 锻炉也是光之子的圣物，像她一样，在一片狂风大作的红色荒原下荒废了数不尽的世代。现在，锻炉使她恢复了一小部分从前的力量，维罗拉苏醒后发现自己身处的世界受到战争和混沌的持续威胁。她明白，或许她的神明已经消逝，但是破晓辰星的重锤犹在 —— 单凭她的意志以光明的名义将其挥舞自如。

破晓辰星在战场的中央散发着万丈光芒，她乐于挥舞来自上界的战锤粉碎敌军，治疗附近的盟友。她也沉醉于将手中巨大的武器抛向敌阵，再与她的战锤在一道炽烈的尾迹中会合，她时刻等待着运用真正的宇宙之力飞去援助她的战友 —— 不论她的敌人身在战场何处都将迎来溃败。

英雄技能

新英雄破晓辰星拥有星破天惊、上界重锤、熠熠生辉、天光现世等技能。

星破天惊

破晓辰星将她的战锤旋转 3 次，对敌人造成攻击伤害以及额外伤害。最后一次打击时，她将战锤击向地面，对她前方的敌人造成眩晕和伤害。

上界重锤

破晓辰星向一个目标扔出她的武器，对沿途的敌人造成伤害。战锤会在目的地停留 2.0 秒，再飞回她的手中，期间留下一道烈火路径，减缓敌人的移动速度。破晓辰星可以随时召回战锤，将自身朝战锤牵引，使二者在中点相遇。

熠熠生辉

3 次攻击后，破晓辰星提升了力量，她的下一次攻击会造成致命一击，并治疗她附近 650 范围内所有友方英雄，治疗量为攻击伤害的一定百分比。攻击小兵和野怪产生的治疗量有所减少，为 35%。

天光现世

破晓辰星在地图上任意友方英雄 350 距离内的一个地点创造一个脉冲效果，每次脉冲都会对敌人造成伤害，并治疗友军。经过一段短暂时间后，她飞向目标地点，落地时造成额外伤害并眩晕敌人。开始持续施法后，破晓辰星无法中止此技能。