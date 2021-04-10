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最贵直屏遗憾补齐：Redmi K40 将支持 DC 调光

2021/4/10 10:30:56 来源：TechWeb 作者：Suky 责编：远洋
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2 月 25 日，Redmi 推出了牛年第一款智能手机——Redmi K40 系列，共包括三款机型，分别为 Redmi K40、Redmi K40 Pro 以及 Redmi K40 Pro+，而 120Hz AMOLED E4 屏幕、骁龙 870 旗舰芯片以及 1999 元起的超值售价等卖点使得该机在同档位极具竞争力，但部分用户对该机不支持 DC 调光表达了自己的看法。现在有最新消息，近日小米手机系统软件部总监张国全表示，该机将在后续的开发版上补齐这一遗憾。

众所周知，OLED 屏幕虽然能为手机带来更好的观感、更低的功耗，但其拥有一个致命的缺陷就是当手机亮度降低到一定程度之后会切换为低频 PWM 调光，一些对于闪烁比较敏感的用户长时间使用可能会感到不适。而类 DC 调光功能则可以通过提高或降低电路功率来改变屏幕的亮度，有效减少对眼睛的伤害，这一功能也将在后续的升级中加入。不过值得注意的是，Redmi K40 的 DC 调光方案需要用户升级到开发版体验。

其他方面，Redmi K40 将采用的是一块 6.67 英寸 AMOLED E4 开孔全面屏，刷新率为 120Hz，分辨率为 FHD+，官方称其为可能是最贵直屏。标准版搭载高通骁龙 870 处理器，后置 4800 万 IMX582 主摄 + 800 万超广角 + 500 万像素长焦微距三摄，而 K40 Pro 搭载骁龙 888 旗舰处理器，主摄升级为 6400 万 IMX686，其它镜头参数均与前者相同。此外，该机电池容量为 4520mAh，支持 33W 快充。

据悉，Redmi K40 将会在后续的开发版上支持 DC 调光，希望使用该功能的用户届时可以将系统升级至开发版进行体验。更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：Redmi K40

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