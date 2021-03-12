张国全：骁龙 870 手机小米 10S/Redmi K40 等将升级支持 5G VoNR

IT之家 3 月 12 日消息 近期，中国移动 2021 年终端产品策略发布暨中国广电 - 中国移动共建 700MHz 终端生态会议举行。

IT之家获悉，中国移动明确表示 “2021 年将推进 700MHz 共建共享进一步落地，实现 700MHz、VoNR 终端商用。”具体来看，在支持 700MHz 方面，中国移动要求 2021 年 3 月 1 日起，4000 元及以上终端必选支持；2021 年 10 月 1 日起，所有新增终端必选支持。在支持 VoNR 方面，2021 年 10 月 1 日起，所有新增终端必选支持。不允许在用户界面设置 VoNR 开关；支持按区域精准打开 VoNR, 推荐采用中国移动智能终端能力配置技术。

3 月 11 日，小米手机系统软件部总监张国全在微博上表示，VoNR 就是用 5G 网络直接做语音通话，但现在运营商没上 VoNR，就算注册上 5G, 语音电话还会回落到 4G。对手机来说 , VoNR 是一个纯软件的概念 , 只要网络部署好 , 升级软件就可以支持。

张国全最后表态，如果运营商网络搞定后，小米的骁龙 870 的几个项目 (K40/MI10S)以后肯定会支持 VoNR，小米手机的维护周期 , 还是经得起时间考验的。