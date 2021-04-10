被重罚 182.28 亿元，阿里巴巴：将于 4 月 12 日举行电话会议，讨论相关处罚决定

IT之家 4 月 10 日消息 据新浪科技，今日上午，阿里巴巴集团控股有限公司发布公告称，已收到市场监管总局发布的行政处罚决定。

阿里巴巴指出，公司将于 2021 年 4 月 12 日星期一北京时间上午 8:00（美国东部时间 2021 年 4 月 11 日晚上 8 点）举行电话会议，讨论相关行政处罚决定。

阿里巴巴此前表示，今天收到《国家市场监督管理总局行政处罚决定书》，对此处罚，诚恳接受，坚决服从，将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。

今日早些时候，市场监管总局依法对阿里巴巴实施垄断行为作出行政处罚决定，责令阿里巴巴集团停止违法行为，并处以其 2019 年中国境内销售额 4557.12 亿元 4% 的罚款，计 182.28 亿元。

同时，按照《行政处罚法》坚持处罚与教育相结合的原则，市场监管总局向阿里巴巴集团发出《行政指导书》，要求其围绕严格落实平台企业主体责任、加强内控合规管理、维护公平竞争、保护平台内商家和消费者合法权益等方面进行全面整改，并连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。

IT之家曾报道，去年 12 月，市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团控股有限公司实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。