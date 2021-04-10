华为云再调整背后：重新梳理业务线，加强独立化运营

4 月 9 日，有消息称，华为轮值董事长徐直军被任命为华为云董事长，华为消费者 BG CEO 余承东被任命为华为云 CEO。

今年以来，华为在云业务上开启了频繁的架构调整。今年 1 月余承东接手云与计算 BG 总裁后，数日前华为又宣布撤销了云与计算 BG，让外界大呼看不懂。

多次调整之下，华为云前路如何？

独立化运营

云业务是华为在 2017 年就重点培育的领域。

2017 年 3 月，华为轮值董事长徐直军宣布成立专门负责公有云的 Cloud BU，并称 2017 年将增加投入 2000 人。当时 Cloud BU 设立在网络产品和解决方案部门之下，由 IT 产品线总裁郑叶来兼任 Cloud BU 总裁。成立不到半年时间，Cloud BU 即在当年 8 月底由二级组织升级为一级组织。当年华为高层一度喊出了“三年超过阿里云”的目标。

随着业务的壮大，华为后来又将 IoT、私有云等多个产品线合并入 Cloud BU；并最终在 2020 年初再次整合计算、存储等业务成立了云与计算 BG，成为继运营商 BG、消费者 BG 和企业 BG 之后的第四大 BG。当时由侯金龙担任华为云与计算 BG 总裁，郑叶来继续担任华为云业务总裁。

今年 1 月，余承东兼任了云与计算 BG 总裁，以及云业务总裁。云与计算 BG 原总裁侯金龙被任命为数字能源董事长，而云业务原总裁郑叶来则还未公布具体任用。

不过让外界意外的是，4 月 2 日华为发文撤销云与计算 BG，4 月 9 日则传来了徐直军担任华为云董事长、余承东担任华为云 CEO 的消息。

从 Cloud BU 正式成立至今四年来，华为一直在强化云业务的地位和独立性，华为高层对该业务的期待也不可谓不高。

距离“三年超过阿里云”的目标还十分遥远，同时华为消费者业务也在美国的持续打压下损失惨重。这让余承东这位猛将承担起了带领华为云赶超的历史使命。

此次任命徐直军担任华为云董事长、余承东担任华为云 CEO，与多年前消费者业务的改革如出一辙。或许意在加强华为云的独立化运作，增强业务板块的自主权限。

这个实验在消费者业务上已经得到印证。在余承东带领消费者业务多年后，华为手机从低端走上了高端，也从落后的地位一度成为全球市场份额第一的手机品牌。

重新梳理业务线

一方面，云与计算 BG 由几个业务部门组成未久，面临着协同与整合问题。一位华为员工曾在心声社区上发帖称，云与计算 BG 存在着三个子产业领导班子互相掣肘的问题。“云的一把手到底是谁？至今搞不清楚。势均力敌的领导班子，最终就会造就一个畸形的组织和业务。”

另外一个问题是，云与计算 BG 在业务范围上实际上与华为企业 BG 有一定重合。两个 BG 都是同时服务政企用户，还面临着两个 BG 之间的协同问题。

华为创始人任正非在 2020 年 11 月的企业业务及云业务汇报会上就指出，两个 BG 资源投入增加了，作战效率却降低了。同时内部沟通成本高，“一线分成两个组织后没感觉有什么好处，两个组织反而会增加很大的沟通成本”；“在政企做了决策以后，再到云那边沟通，两边频繁开会，没有原来那么高效。”

4 月 2 日华为宣布撤销云与计算 BG 的意图或许就在于此。在那次调整中，计算产品线、数据存储与机器视觉产品线迁入网络产品与解决方案部，并更名为 ICT 产品与解决方案部；中国区及海外各地区部的云与计算业务部更名为云业务部，下属的计算业务部、数据存储与机器视觉解决方案部分别迁移到政企 / 企业业务部下的解决方案销售部和运营商业务部下的 Marketing 与解决方案销售部。

如此调整之下，华为云业务更加聚焦，解决了与计算、存储业务之间的高层掣肘问题，同时减少与企业业务在产品线上的重合度，分工更加清晰。

另外，华为云在高层上的调整也值得关注。4 月 2 日撤销云与计算 BG 后，张平安被任命为 Cloud BU 总裁。而张平安的另一个身份是华为消费者业务云服务总裁。

一方面张平安是跟随余承东多年的老将，两人的组合也将加强云业务的战略执行力；另一方面，余承东本身还统领着智能汽车 BU 的业务，如此之下，也可加强终端云、车云等之间的协同发展。

今年 2 月，时任华为云与计算 BG 副总裁的石冀琳谈到华为云时表示，在华为没有甘当第二的产品，华为云也一样，一直在努力做第一的路上。

根据市场研究机构 Canalys 发布的 2020 年第二季度中国公有云服务市场报告显示，华为云以 15.5% 份额超过腾讯云位居第二，阿里云的市场份额为 40.1%。而接下来华为云能否实现第一的目标，就要看余承东对华为云的一系列调整与改革，能否像华为手机一样奏效了。