华为 H6 子母路由器亮相：支持 WiFi 6+，4 月 27 日开启预定

IT之家4月10日消息 华为路由 H6 此前通过了工信部入网认证，近日这款产品正式在华为商城亮相，将于 4 月 27 日 10:08 开启预定。根据介绍，H6 系列以套装形式销售，包含一个母路由以及多个子路由。这款产品搭载华为鸿蒙系统，支持华为 Mesh+ 高速组网，支持 WiFi 6 协议。

华为 H6 母路由具备 256MB RAM、256MB ROM，搭载凌霄四核 1.4GHz CPU。母路由具备 6 个千兆网口，一个千兆 WAN 口，一个千兆 IPTV 端口。路由器支持 HiLink 一键配对，功耗小于 12W。

华为 H6 子路由同样配备 256MB RAM、256MB ROM，搭载凌霄双核 1.2GHz CPU。子路由分为标准版以及 Pro 版，2.4GHz 带宽 574Mbps，5GHz 带宽 2402Mbps，内置 2 根全向天线以及 2 根智能天线，双频均支持 2×2MIMO。路由器的无线协议支持 802.11ax/ac 以及 802.11b/g/n。

IT之家了解到，华为 H6 路由器支持华为智慧生活 App 远程管理，WiFi 具有三种信号强度模式。路由器支持设备 QoS 限速。此外，还具有 HUAWEI HomeSecTM 安全防护，支持 Wi-Fi 防暴力破解、防蹭网、防摄像头劫持。

华为 H6 子路由具有一个千兆 WAN 口以及一个千兆 LAN 口，子路由功率小于 13W。目前官方尚未公布路由器的售价信息。