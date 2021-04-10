新华三 2020 年总结：多领域中国市场份额取得第一，交换机等位居第二

4 月 10 日消息 4 月 9 日，以 “智行 · 见远”为主题的 2021 NAVIGATE 领航者峰会在线上线下盛大起航。在先一步举办的媒体及分析师预沟通会上，新华三集团高级副总裁、中国区总裁张力表示，作为数字化解决方案领导者，新华三积极携手合作伙伴，加速百行百业数字化转型，推动智能化与行业融合，引领产业和社会的未来变革。

张力介绍，新华三的市场格局是以客户需求为导向，产品和解决方案广泛应用于政府、医疗、教育、企业、交通、金融、广电、运营商、互联网、电力能源等多个细分市场，覆盖 100% 双一流高校、90% 三甲医院、90% 中国金融机构、70% 百强连锁企业、90% 能源企业……

回首 2020，重大格局市场取得规模突破

2020 年，新华三实现逆势增长，Q2-Q4 销售额连创历史新高。凭借领先的技术创新力和深厚的行业理解力，新华三在企业级 WLAN、SDN 软件、刀片服务器、国产品牌服务器虚拟化、云管平台等领域位居中国市场份额首位，在路由器、交换机、存储等领域综合份额位居第二，且持续提升。

此外，新华三秉承根植本土，覆盖全球的发展理念，国内 47 个销售与服务机构为超过 10 万的国内客户提供数字化转型服务，全球超过 5000 万台设备在线运行。

在介绍新华三 2020 年取得的重要突破之前，张力强调，当前新华三不再仅仅是卖产品，或是解决方案的 ICT 企业，而是能够为客户提供完整的顶层设计，从应用到云到基础架构的整体方案，这也是在新华三能够在重大格局市场取得规模突破的关键所在。

尤其是在智慧城市市场，作为智慧城市建设的赋能者和引领者，新华三在 2020 年参与建设超过 60 个智慧城市，目前累计参与建设超过 200 个智慧城市项目，持续助力我国新型智慧城市创新发展。这一过程中，新华三能够提供总包总集、顶层设计、产品方案、运营平台、开发交付、运营运维等全链条的服务。

在行业云市场，新华三实现了 IaaS/PaaS/DaaS 全能力升级，规模布局政府、医疗、教育、金融、交通、电力等多个行业。

值得一提的是，在运营商市场，新华三规模参与运营商 5G 网络建设，实现超过 30 项的集采中标，框架金额近百亿，持续助力运营商建设灵活开放的 5G 网络，实现 5G 与行业应用的深度融合。高端路由器在中国移动实现 29 省落地超千台，应用于 5GC CE、IDC 出口以及云专线、云网 PE 等高价值场景；中国电信 5G STN 承载网规模进入 15 省 77 个地市；中国联通智能城域网首次集采全标段中标，落地 19 省 101 个地市。

在互联网市场，IDC 2020 年 Q4 数据显示，新华三的网络产品市场份额排名第一，X86 服务器产品市场份额排名第二。同时，400G S12500R 已商用部署于一线互联网公司，助力客户实现 400G 时代。此外，与互联网客户合作日益深入，助力头部互联网客户的海外数据中心建设。

展望 2021，持续推动百行百业数智化转型

面向 2021 年，张力表示，新华三将紧跟国家创新驱动发展步伐，抓住国内大循环为主的契机，加速推动数字政府，行业数字化转型。聚焦运营商、行业云、智慧城市、大商业大分销等诸多领域。

具体来看，2021 年，在运营商市场，新华三将在大网经营、集采份额、高端路由、DICT、智能终端等领域全面发力，实现高质量发展。特别是在高端路由器方面，推动集群路由器 CR19000 全面入围三大运营商，同时通过自研芯片为高端路由器长期演进提供强大支撑。

此外，新华三将云基础设施、5G 云化小基站、5G 开放 UPF 网元、MEC 边缘计算、安全设备以及行业应用方案进行融合，打造 5G 行业专网解决方案，帮助运营商以及行业用户实现 “网络融合、云网融合、应用融合”，与运营商携手共拓政企市场。

在行业云市场，通过强化行业云能力和云服务，推出具有公有云、私有云、同构混合云能力的紫光云 3.0，聚焦价值客户，重点针对人社云、税务云、财政云、医保云、金融云、城轨云、调度云等，打造标杆项目的方式构建市场新格局。目标 2021 年底紫光云服务能够进入大排名中。

在智慧类业务总包总集方面，聚焦 5G + 行业、智慧城市、智慧园区、智慧医疗、数字乡村等重点领域，增强市场竞争力；在大商业大分销市场上，通过强化区县及乡村覆盖，渠道激活，扩展乡村市场和行业协同等方式与伙伴共创共赢，携手发展。

最后，张力强调：“持续为百行百业提供数智化转型能力，是时代赋予新华三的责任。”