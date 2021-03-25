Dell'Oro 发布 2020 年全球企业网络设备市场报告：思科华为保持领先

北京时间 3 月 25 日消息 市场研究公司 Dell'Oro Group 刚刚发布了 2020 年全球企业网络设备市场报告。报告显示，由于新冠疫情带来的影响，2020 年整体企业网络设备市场同比下降 2%，至 458 亿美元。

据了解，Dell'Oro Group 这份报告涵盖了企业网络设备的的诸多领域，包括园区交换机、企业数据中心交换机、SD-WAN 和企业路由器、网络安全和 WLAN。其所研究的对象包括各种规模的企业以及政府、教育和研究机构。报告中所跟踪的设备可用于专网和安全网络中的有线或无线数据通信。

2020 年整体市场表现

报告显示，由于新冠疫情带来的影响，2020 年整体企业网络设备市场同比下降 2%，至 485 亿美元。这与 2014-2019 年该市场 6% 的年复合增长率呈现出显著不同。

▲ 全球企业网络设备市场变化 Dell'Oro Group

而下降的主要原因是园区和数据中心交换机细分市场的疲软状态。同时，企业在路由器和安全方面的支出都有所增加，而在 WLAN 方面的支出则持平。有趣的是，路由器和安全方面的市场增长实际上是由软件和基于订阅的产品（SD-WAN 以及虚拟和 SaaS 安全）推动的。即使在 WLAN 中，Dell'Oro 也观察到了控制器和许可证的增长。同时，在硬件产品（接入路由器、物理防火墙、WLAN 接入点和以太网交换机）上的支出出现了下降。

Dell'Oro Group 分析师 Sameh Boujelbene 表示，整体企业网络设备市场的疲软在 2020 年上半年更加明显。但是，从 2020 年第三季度开始，由于企业表现出了对未来的投资信心，网络设备支出开始恢复。世界各地的政府推出刺激措施也是一个主要因素，此外，Dell'Oro 注意到了支出增加所导致的各种技术之间的差异。Dell'Oro 估算，企业在 2020 年下半年（相较于 2019 年下半年）在网络设备上的支出增加了约 4 亿美元，其中 70% 分配给了 WLAN。

2020 年供应商格局

从供应商的角度来看，华为和思科在 2020 年全球企业网络设备市场合计占大约 50% 的份额。它们是仅有的两家在企业网络设备市场收入份额超过 10% 的供应商。

▲ 全球企业网络设备市场 Top 5 供应商。

思科仍然是所有细分市场的市场领导者。然而，由于高度依赖于基于硬件的产品以及中国市场的参与下降，而中国市场在疫情期间的增长超过了整体市场增长，导致思科的收入份额在 2020 年出现了下降。

同时，Fortinet 取代新华三攀升至供应商排名第三位。Fortinet 在安全市场上占据很高的份额，而新华三在交换机市场占有很高的份额。由于安全市场在 2020 年的表现优于交换机市场，这帮助了 Fortinet 在 2020 年获得了份额并提高了排名。

▲ 全球企业网络设备市场 Top 9 供应商市场份额及排名。

2021 年市场展望

Dell'Oro 分析师仍然对 2021 年的市场前景感到乐观，并预测整体企业网络设备市场将增长 5%。这种乐观情绪是由宏观经济条件和商业信心以及政府不断推出的刺激措施所推动的。此外，Dell'Oro 对终端用户、系统集成商和增值经销商的采访显示，如果一部分劳动力在 2021 年底前恢复工作，为此进行准备的网络基础设施的投资应该会提前几个月开始，可能最早在 2021 年第二季度或第三季度。

▲ 全球企业网络设备市场预测。